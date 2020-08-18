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Dünya İngilterede ırkçılığın bu kadarı Bir göçmen sahile ayak basar basmaz saldırıya uğradı
AVRUPA

İngiltere'de ırkçılığın bu kadarı: Bir göçmen sahile ayak basar basmaz saldırıya uğradı

İngiltere'de bir göçmen sahile ayak basar basmaz saldırıya uğradı. İngiliz Sun gazetesinin haberine göre, 20'li yaşlarındaki göçmen, pazar günü Kingsdown sahiline ulaştıktan kısa bir süre sonra kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına maruz kaldı. İngiltere'de aşırı sağcı Britain First grubu, düzensiz göçmenlerin İngiltere'ye ulaşmalarını engellemek için Manş Denizi'nde göçmen botlarını arayacak bir devriye ekibi kurduklarını açıklamıştı.

Haber Merkezi AA
İngiltere'de bir göçmen karaya çıkar çıkmaz saldırıya uğradı.
İngiltere'de bir göçmen karaya çıkar çıkmaz saldırıya uğradı.

İngiltere'de bir düzensiz göçmenin Kent bölgesindeki Kingsdown sahiline ulaştığı sırada saldırıya uğradığı bildirildi.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İngiliz Sun gazetesinin haberine göre, 20'li yaşlarındaki göçmen, pazar günü Kingsdown sahiline ulaştıktan kısa bir süre sonra kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan göçmenin durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Kent Polisi'nden yapılan açıklamada, saldırganın kimliğini belirlemeye yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Muhafazakar Parti Dover Milletvekili Natalie Elphicke saldırıya ilişkin, "İntikamcı davranışların hiçbir mazereti yok." ifadesini kullandı.

FAŞİST GRUP GÖÇMEN AVINDA

İngiltere'de aşırı sağcı Britain First grubu, düzensiz göçmenlerin İngiltere'ye ulaşmalarını engellemek için Manş Denizi'nde göçmen botlarını arayacak bir devriye ekibi kurduklarını açıklamıştı.

Faşizm ve ırkçılıkla mücadele kampanyaları yürüten Umut Et Nefret Değil (Hope not Hate) hareketi araştırmacısı Joe Mullhall, Kent Live gazetesine yaptığı açıklamada, aşırı sağcı Britain First grubunun yarı askeri imgeler kullanarak, kendisini bir donanmaya sahip siyasi hareket gibi göstermek istediğini söyledi.

Britain First grubunun az etkiye sahip küçük bir yapıda olduğunu ancak grubun boyutlarını ve önemlerini abartan sosyal medya kullanıcılarını bulmada uzman olduklarını ifade eden Joe Mullhall, İngiltere'de sağ görüşe sahip olanların, bu tür radikal sağ gruplara taviz vermemesi uyarısında da bulundu.

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