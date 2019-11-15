İngiltere'de İslamofobik paylaşımlarda bulunan papaz açığa alındı

İskoçya'nın en çok merak edilen bölgesi: Fingal Mağarası

Eski İrlandalı ve İskoç Kelt halkı arasında anlatılan efsaneye göre, dev savaşçı Finn Mc Cooll Kelt savaş tanrılarından Benandonner'i alt etmek için Devler Geçidi'nden Fingal mağarası'na bir köprü inşa ediyor. İskoçya'nın en çok merak edilen ve turistler tarafından en çok ziyaret edilen bölgesi olan Fingal Mağarası, volkanik lavlar tarafından şekillen bu fantastik mağara, girişindeki altıgen yapılarla oldukça dikkat çekiyor.



