Dünya İngilterede İslamofobik paylaşımlarda bulunan papaz açığa alındı
AVRUPA

İngiltere'de İslamofobik paylaşımlarda bulunan papaz açığa alındı

İngiltere'de Rev Richard Cameron adlı papazın İslamofobik paylaşımları ve İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'i terör sempatizanlığıyla suçlaması nedeniyle açığa alındı. Papazın, Twitter'dan "İslam'ı yenmenin en iyi yolu, Mesih'i duyurmaktır" diye yazdığı ve terörizmi, "İslam'ın başa çıkması gereken bir sorun" olarak nitelediği ortaya çıkmıştı. Papazın, Hz. Muhammed hakkında da olumsuz mesajlar paylaştığı belirlenmişti.

Haber Merkezi AA
Klise (Arşiv)
Klise (Arşiv)

İngiltere'de bir papaz, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'i terör sempatizanlığıyla suçlamasının ve İslamofobik paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından açığa alındı.

İskoçya Kilisesince yapılan açıklamada, Rev Richard Cameron adlı papaz hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

İşçi Partisi liderini terör sempatizanlığıyla suçladı

Rev Richard Cameron

Soruşturma devam ederken, din adamının papaz olarak görev yapamayacağı kaydedilen açıklamada, "Prosedürler gereği (papaz), idari olarak açığa alındı." ifadesine yer verildi. Açığa alma uygulamasının, papazın hem Corbyn'e yönelik sözleri hem de sosyal medya paylaşımlarının incelenmesine imkan tanıyacağı belirtildi.

  • Rev Richard Cameron, çarşamba günü Glasgow kentini ziyaret eden İşçi Partisi lideri Corbyn'e "Bu ülkenin başbakanı olacak kişinin, terör sempatizanı olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Başbakan olduğunuzda, Avam Kamarasına davet edilen ilk terörist kim olacak?" diye sormuştu.

Terörizmi, "İslam'ın başa çıkması gereken bir sorun" olarak niteledi

Papazın, Twitter'dan da "İslam'ı yenmenin en iyi yolu, Mesih'i duyurmaktır." diye yazdığı ve terörizmi, "İslam'ın başa çıkması gereken bir sorun" olarak nitelediği ortaya çıkmıştı. Papazın, Hz. Muhammed hakkında da olumsuz mesajlar paylaştığı belirlenmişti.

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