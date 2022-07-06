İngiltere’de istifa depremi: 38 bakan ve milletvekili görevi bıraktı

İngiltere’de dün Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın istifasının ardından istifa krizi devam ediyor. Ülkede dün akşamdan bu yana istifa eden bakan ve milletvekili sayısı 38'e ulaştı. Art arda gelen istifalarda en son, Ulaştırma Bakanı Dışişleri Müsteşarı Rachel Maclean, Kuzey İrlanda Parlamento Özel Sekreteri Mark Logan, Kalkındırma Bakanlığı Parlamento Özel Sekreteri Dubcan Baker, Avam Kamarası Lideri Özel Sekreteri Fay Jones, Eğitim Parlamento Özel Sekreteri David Johnsonton, Hazine Parlamento Özel Sekreterleri Selanie Saxby ve Clarie Coutinho, İskan ve Topluluklar Dairesi Devlet Bakanı Kemi Badenoch, Eğitim Bakanlığı Parlamento Dışişleri Müsteşarı Alex Burghart, Dijital, Kültür Medya ve Spor Departmanı Devlet Bakanı Julia Lopez, İskan ve Topluluklar Departmanında Parlamento Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Neil O’Brien, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Departmanı Parlamento Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Lee Rowley, Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı Parlamento İstihdamdan Sorumlu Müsteşar Mims Davies istifalarını duyurdu.

REKLAM

“Hükümetin bu şekilde işleyemeyeceği giderek daha açık hale geldi”

İstifa ettiklerini duyuran bakan ve milletvekillerinden 5’i İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a ortak bir istifa mektubu ileterek, Johnson’a istifa çağrısında bulundu. Kemi Badenoch, Julia Lopez, Lee Rowley, Alex Burghart ve Neil O’Brien tarafından yazılan ortak mektupta, "Hükümet üyesi olarak istifa etmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Yönetiminizde hizmet etmek bir onurdu ve ülkemize hizmet etmek için bize verdiğiniz fırsat için son derece minnettarız. Bir nesildeki en zor görevi üstlendiniz. Sabrınıza, dayanıklılığınıza ve kalıcı iyimserliğinize büyük hayranlık duyuyoruz. Doğru aldığınız önemli kararlardan haklı olarak gurur duyabilirsiniz. Ancak, gün ışığına çıkan sorunlar ve bunların ele alınış biçimi göz önüne alındığında, hükümetin bu şekilde işleyemeyeceği giderek daha açık hale geldi. İyi niyetle, partinin ve ülkenin iyiliği için kenara çekilmenizi rica etmekteyiz" ifadeleri yer aldı.

Hükümetin 5’te 1’i son 24 saatte istifa etti

Johnson’ın yönetimine duyulan "güvensizlik" nedeniyle yapılan istifalar son 24 saat içerinde gerçekleşti. İngiltere basınına göre, Hükümetin yaklaşık 5’te 1’inin istifa ettiği bildirildi.

İngiltere basında yer alan haberlerde, Konut ve Topluluk Bakanı Michael Gove’un da Johnson’a başbakanlıktan istifa etmesi gerektiğini söylediği belirtilerek, Johnson’ın görevde kalmasından memnun olmadığı aktarıldı. Gove’un sözcüsü ise söz konusu iddialara ilişkin henüz itiraz etmedi.