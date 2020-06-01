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Dünya İngilterede karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
AVRUPA

İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında kendisini İngiltere Krallık Kalesi Windsor’da karantinaya alan Kraliçe Elizabeth, 72 gün sonrası ilk kez görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Kraliçe Elizabeth
Kraliçe Elizabeth

Kürsel tehdit haline gelen koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 19 Mart'tan itibaren İngiltere Krallık Kalesi Windsor’da karantinaya alan Kraliçe Elizabeth, 72 gün sonrası ilk kez görüntülendi.

Kraliçe Elizabeth

Fell cinsi midilliye binerken görüntülendi

Safkan yarış atı yetiştiricisi olan ve atlara tutkuyla bağlı olna 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, Windsor Kalesi’nin koronavirüs nedeniyle karantinaya alınmasından sonra ilk kez, renkli bir başörtü, tüvit ceket, binicilik pantolonu, beyaz eldiven ve bot giyip hafta sonu boyunca 14 yaşındaki Balmoral Fern adındaki Fell cinsi midilliye binerken görüntülendi.

98 yaşındaki Edinburgh Dükü olan kocası Philip Mountbatten ile karantinayı beraber geçiren kraliçenin son resmi, 19 Mart'ta Buckingham Sarayı'ndan Berkshire'daki evine götürülürken çekilmişti.

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