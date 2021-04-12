Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İngilterede kontrollü normalleşme Mağazalar ve berberler 97 günün ardından yeniden açıldı
AVRUPA DÜNYA

İngiltere'de kontrollü normalleşme: Mağazalar ve berberler 97 günün ardından yeniden açıldı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede 5 Ocak'tan bu yana devam eden "ulusal karantina" kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında mağaza, berber, spor salonları ve kütüphaneler 97 günün ardından yeniden hizmete girdi.

Haber Merkezi AA
İngilterede kontrollü normalleşme: Mağazalar ve berberler 97 günün ardından yeniden açıldı
Arşiv

Hükümetin Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritasına göre, bugün başlayan normalleşmenin ikinci aşamasıyla temel ihtiyaç malzemeleri satanların yanında daha fazla işletme yeniden açılacak.

İkinci aşamada berberler, mağazalar, kütüphaneler yeniden açılacak, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilecek.

AİLELERİN SEYAHATİ SERBEST

Spor salonları ve kapalı yüzme havuzları, hayvanat bahçeleri, toplum merkezleri ve açık eğlence mekanları faaliyet göstermeye başlayacak.

Ülke içinde seyahatler yeniden başlayacak, aynı hane üyelerinin birlikte seyahat etmesi serbest olacak.

CENAZELERE 30 KİŞİ SINIRI

Kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında düğün ve nişan merasimlerinin 15 kişiyle, cenaze törenlerinin de 30 kişiyle yapılmasına izin verilecek.

İngiltere’de artık sürü bağışıklığı var
KORONAVİRÜS
İngiltere’de artık sürü bağışıklığı var

Koronavirüsün İngiliz varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı
KORONAVİRÜS
Koronavirüsün İngiliz varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı

Devam eden yasaklar

Ülke dışına seyahat yasağı ise iş, eğitim, yasal yükümlülükler, oy kullanma, mülklerin taşınması, satılması, kiralanması, çocuk bakımı, doğumda hazır bulunmak, ölmek üzere olan bir akraba veya yakın arkadaşı ziyaret etmek, cenaze töreni, evlenmek veya yakın bir akrabanın düğününe katılmak, tıbbi randevular gibi istisnaların dışında devam edecek. Bu durumu ihlal edenlere 5 bin sterline kadar para cezası verilebilecek.

  • Restoranların ve barların iç mekanlarında müşteri ağırlanmasına müsaade edilmeyecek.

İngiltere pazartesi sürü bağışıklığına geçecek: 10 kişiden 7'si antikorlu
KORONAVİRÜS
İngiltere pazartesi sürü bağışıklığına geçecek: 10 kişiden 7'si antikorlu

Üçüncü ve dördüncü aşama

17 Mayıs'tan itibaren başlayacak 3. aşamada, vatandaşlar, açık alanlarda 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda da 6 kişiye kadar bir araya gelebilecek, restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak.

Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanları açılacak, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek.

İngiltere: Koronavirüs tedavi ilacı deksametazon 1 milyon kişinin hayatını kurtardı
KORONAVİRÜS
İngiltere: Koronavirüs tedavi ilacı deksametazon 1 milyon kişinin hayatını kurtardı

TÜM YASAKLAR KALKACAK

  • Konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek, düğünlere 30'a kadar kişinin katılımı serbest hale gelecek.

21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmalar kaldırılacak.

İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla depresyon vakaları 2 kat arttı: En çok engelliler ve kadınlar yakalanıyor
KORONAVİRÜS
İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla depresyon vakaları 2 kat arttı: En çok engelliler ve kadınlar yakalanıyor

İngiltere'den Türkiye kararı: Yolcular için kovid şartlarını değiştirdi
KORONAVİRÜS
İngiltere'den Türkiye kararı: Yolcular için kovid şartlarını değiştirdi
Abone Ol Google News
Kötü kokular geliyordu

Kötü kokular geliyordu

​Haber alamadıkları ev arkadaşlarını odasında ölü olarak buldular.
Sipariş üzerine yapıyor

Sipariş üzerine yapıyor

Yurt dışında görüp başladı, hayran bırakıyor.
Sosyal medyaterörüdür

Sosyal medya
terörüdür

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

​'Ramazan Ayı Tedbirleri' konulu genelge yayınlandı.
Çok sayıda il<br>için yağış uyarısı

Çok sayıda il
için yağış uyarısı

​Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.