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Dünya İngilterede koronavirüs kısıtlamaları halkı sokağa döktü
AVRUPA

İngiltere’de koronavirüs kısıtlamaları halkı sokağa döktü

İngiltere’nin başkenti Londra’da küresel salgın koronavirüs sebebiyle en yüksek seviye yerel kısıtlamaların yeniden uygulanacak olmasını protesto eden kısıtlama ve aşı karşıtı yüzlerce gösterici, parlamento binasının önünde toplandı. Protestolarda 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Yeni kısıtlamalar uyarınca yarından itibaren Londra’da bar ve restoranlar yeniden kapatılacak.
Yeni kısıtlamalar uyarınca yarından itibaren Londra’da bar ve restoranlar yeniden kapatılacak.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ikinci dalgasından en kötü etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere’de ulusal kısıtlamalar 2 Aralık’ta sona ermişti.

Kısıtlamaların sona ermesinin ardından koronavirüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle Sağlık Bakanı Matt Hancock dün yaptığı açıklamada, Londra ve İngiltere’nin güney bölgelerindeki bazı şehirlerde en yüksek seviye yerel kısıtlamaların uygulanacağını bildirdi.

Yeni kısıtlamalar uyarınca yarından itibaren en yüksek seviye kısıtlamaların uygulanacağı Londra’da bar ve restoranlar yeniden kapatılacak ve yalnızca paket servise izin verilecek

“Kısıtlamalara son”

Hükümetin duyurduğu yeni kısıtlamaların ardından başkent sokakları, kısıtlama ve aşı karşıtı protestocuların akınına uğradı. En yüksek seviye kısıtlamaların uygulanacak olmasına öfkelenen göstericiler, parlamento binasının önünde toplandı. Göstericiler "kısıtlamalara son" yazan pankart ve sloganlar ile kısıtlamaları protesto ederken, polis gösterilere müdahale etti. Protesto sırasında bir kadın gösterici tutuklandı.

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