Dünya Londrada acil durum ilan edildi Her 30 kişiden birinde koronavirüs görülüyor
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İngiltere'de koronavirüs ne durumda: İngiltere'deki günlük vaka sayısı kaç?

Londra'da acil durum ilan edildi: Her 30 kişiden birinde koronavirüs görülüyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hastanelerin kapasitelerinin aşılmasının önlenmesi için "acil durum" ilan edildi. Londra Belediye Başkanı Sadık Han, her 30 Londralıdan birinde Kovid-19 görüldüğünü bildirdi. Han, nisan ayındaki salgının zirvesine göre hastanelerde yüzde 35 daha fazla hasta olduğunun altını çizerek, "Acil durum ilan ediyoruz çünkü bu virüsün kentimize yönelik tehdidi kriz noktasında" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Son 24 saatte koronavirüsten 1325 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de durum giderek tehlikeli bir hal alıyor. Ülkenin başkenti Londra'da "acil durum" ilan edildi.

"Hastanelerdeki yataklar tamamen dolabilir"

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını durdurmak için acil önlem alınmazsa gelecek birkaç hafta içinde hastanelerdeki yatakların tamamen dolacağını bildirdi.

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"Her 30 Londralıdan birinde Kovid-19 var"

  • Han, Londra'daki durumun artık virüsün kontrolden çıkmasıyla kritik hale geldiğini vurgulayarak, "Her 30 Londralıdan birinde artık Kovid-19 var. Hemen harekete geçmezsek Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin kapasitesi aşılabilir ve daha fazla insan ölebilir." dedi.

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Han, nisan ayındaki salgının zirvesine göre hastanelerde yüzde 35 daha fazla hasta olduğunun altını çizerek, "Acil durum ilan ediyoruz çünkü bu virüsün kentimize yönelik tehdidi kriz noktasında." ifadesini kullandı.

  • Londralıların büyük fedakarlıklar yapmayı sürdürdüğünü belirten Han, "kesinlikle şart değilse evden çıkılmaması" uyarısında bulundu.

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Acil durum, "olağan işleyişin dışında ve can güvenliği, temel hizmetler, çevre veya ulusal güvenlik için ciddi zarar, hasar, aksaklık veya risk içeren durum" olarak tanımlanıyor.

"Hastaneler büyük baskı altında"

5 Ocak'ta yeniden karantina ilan edilen ülkenin tamamında hastanelerin büyük bir baskı altında olduğu belirtiliyor. Virüsün daha hızlı yayılan bir türünün etkisi altındaki İngiltere'de dün 1162 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 78 bin 508'e çıkmıştı.

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