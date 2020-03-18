Dünya İngilterede koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 104e çıktı
AVRUPA

İngiltere'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 104'e çıktı

Koronavirüs tüm dünyayı sarsmaya devam ediyor. İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi. Yaşamını yitirenler arasında 54 yaşında bir Türk vatandaşı da bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 104'e yükseldi.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 104'e ulaştı.

  • Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı da 676 artarak 2 bin 526'ya çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin arasında bir Türk vatandaşının da bulunduğu bildirildi.

Britanya Alevi Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, astım hastası H.G'nin (54) Kovid-19 nedeniyle Londra'da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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