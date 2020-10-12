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AVRUPA

İngiltere'de koronavirüse karşı üç aşamalı plan: Her aile seçtiği bir aileyle görüşebilecek

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları kapsamında yeni üç aşamalı sınırlama yürürlüğe girecek. Kısıtlamaların resmileştirileceği yeni uygulamada üçüncü aşamadaki bölgelerde bir ev halkının sadece belirlediği tek bir aileyle sosyalleşebileceği belirtildi. Bazı alanlarda zorunlu olmadıkça ulaşımın kullanılması yasaklanacak.

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İngiltere'de yeni kısıtlamalar uygulamaya geçirilecek.
İngiltere'de yeni kısıtlamalar uygulamaya geçirilecek.

İngiltere'de yeni koronavirüs kısıtlamalara uygulamaya konacak. Ülkede Pazar günü kaydedilen verilere göre, 12.872 kişide koronavirüs tespit edildi ve 65 kişi hayatını kaybetti. Yeni üç aşamalı sınırlama planı yerel çapta sınırlama yaklaşımı resmiyet kazanacak.

ÜÇ AŞAMALI PLAN

BBC'nin haberine göre üçüncü aşamanın devreye sokulacağı Liverpool kentinde, bir ev halkı ancak belirledikleri diğer bir ev halkı ile sosyalleşebilecek.

Ulaştırma, okul, iş ve transit geçiş özelinde sınırlanacak. Kent dışından kişilerin şehirde kalışına izin verilmeyecek.

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YASAKLAR NE OLACAK?

Daha düşük seviyede olan iki numaralı aşamada ise insanlardan kilit önemde olmayan ulaşımı sonlandırmaları istenecek. Yine bir ev halkı ancak belirledikleri bir başka ev halkıyla sosyalleşebilecek.

Birinci aşama ise, şu anda İngiltere'de ulusal çapta uygulanan sınırlamaları içeriyor.Buna göre farklı evlerden en fazla altı kişi kapalı ya da açık ortamda bir arada olabiliyor. Barlar ve restoranlar akşam 10'da kapatılıyor.

Ülkenin kuzeyinde ve orta bölgelerinde daha sert önlemler içeren sınırlama seviyesinin yürürlüğe konulması bekleniyor.

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