İngiltere'de obezite nedeniyle ölüm oranı sigaraya bağlı ölümleri geçti

Türkiye ile ilişkilerimi koparmak istemiyorum <br> <br> Bilimsel projelerinde Türkiye'deki eğitim kurumları ile de ortak çalışmalar yürüttüğünü belirten Özkan, Ailemle her sene Türkiye’ye gitmeye çalışıyoruz. Türkiye ile ilişkilerimi koparmak istemiyorum. Bu şekilde, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Moleküler Biyoloji bölümünde araştırmalarıma devam fırsatı buldum. Bilimsel Türkçe dilimin gelişmesi ve Türkiye'deki akademik çevreyi tanımamda bunun çok faydası oldu. şeklinde konuştu. Amerika'da yerleşmiş Türk ailelerin çocuklarına da Türkiye'deki akrabalık ve arkadaşlık ilişkilerini devam ettirmelerini tavsiye eden Özkan, bunun, ileride kuracakları yaşamlarına anlam ve başarı katacağını söyledi. <br> <br> Yaklaşık 20 yıldır Amerika'da yaşayan baba Bülent Özkan ve Anne Nejla Özkan da Amerika'da çocuk yetiştirmenin zor olduğunu, bununla birlikte, bir göçmen Türk ailesi olarak çocuklarının bu ülkedeki başarısının kendilerini gururlandırdığını belirtti. <br> <br> Lara'nın eğitim hayatının dışında gönüllülük esaslı çalışmalarına zaman ayırdığını belirten Özkan ailesi, kızlarının okul bünyesinde birçok organizasyonda sorumluluk aldığını, ortaokul öğrencilerine Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar Bilimleri alanında ücretsiz ders verdiğini belirtti. <br> <br> Profesyonel iş hayatları gereği, Kanada ve Hollanda'da da bir dönem bulunduklarını belirten baba Bülent Özkan, Çocuklarımın sadece Amerikan kültürü ile yetişmesini istemiyordum. Bunun için bir süreliğine farklı ülkelerdeki iş tekliflerini de kabul ettim. Lara'nın 3 ayrı kıtadaki deneyiminin ileriki yaşamında açık görüşlü ve dengeli olması adına önemli olduğunu düşünüyorum. dedi.