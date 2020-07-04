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AVRUPA

İngiltere'de restoran ve barlar yeniden açıldı: Halk mekanlara talep göstermedi

İngiltere'de koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi adımları devam ediyor. Normalleşme kapsamında restoran, bar ve kafeler yeniden açıldı. Ancak halk talep göstermedi ve birçok mekan boş kaldı. Normalleşme adımlarına ilişkin açıklama yapan Başbakan Boris Johnson, "Herkesin sosyal mesafe kurallarına uyması kesinlikle hayati öneme sahip" ifadelerini kullanırken, Sağlık Bakanı Matt Hancock ise "Yasaları ihlal ederseniz kendinizi hapiste bulabilirsiniz" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi adımları kapsamında restoran, bar ve kafeler yeniden açıldı ancak ilk gün çoğu yerin boş olduğu görüldü.

  • İngiltere'de restoranların ve barların yanı sıra kafeler, kuaför dükkanları, açık hava spor salonları, oyun parkları, sinemalar, müzeler, kütüphaneler ve galeriler yeniden hizmet vermeye başladı.

Halk ilgi göstermedi

Mekanlarda, mesafe göstergeleri, dezenfeksiyon cihazlarının bulunması ve bazı masaların boş bırakılması gibi önlemler alındığı görüldü. Ancak ilk gün restoran, bar ve kafelerin ilgi görmediği, çoğu yerin ve sokakların salgın öncesine oranla büyük oranda boş olduğu gözlendi. Ayrıca başkent Londra'daki sinema salonlarının da halen kapalı olması dikkati çekti.

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"Sosyal mesafe kurallarına uymak hayati öneme sahip"

  • Başbakan Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bar ve restoranların bugünden itibaren İngiltere çapında yeniden açıldığını belirterek, "Herkesin sosyal mesafe kurallarına uyması, kesinlikle hayati öneme sahip. Beraberce çok çalışıp çok sayıda hayat kurtardık. Bu hafta sonu kurallara bağlı kalın, birbirinizden uzak durun ve gün içinde ellerinizi defalarca yıkayın." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock da Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, "Yasaları ihlal ederseniz kendinizi hapiste bulabilirsiniz." uyarısında bulundu.

  • Gevşeme adımları kapsamında ibadet yerleri de yeniden kapılarını açtı, düğün törenlerine de "en fazla 30 kişi" koşuluyla izin verilmeye başlandı.

Kapalı mekan spor salonları, yüzme havuzları ve bowling salonları kapalı kalmaya devam edecek.

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Kısıtlamalarda gevşemeye gidiliyor

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek, egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

  • Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran'da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Kovid-19 nedeniyle 44 binden fazla kişinin öldüğü İngiltere, can kaybı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

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