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İngiltere'de sağlık krizi: Uzman doktorlar ve pratisyen hekimler ilk kez birlikte greve gitti

İngiltere'de sağlık sektörü çalışanları maaş zammı konusunda hükümetle süregelen bir anlaşmazlık yaşıyor. Bir yılda üç kez greve giden uzman doktorlar, pratisyen ve asistan hekimler “ilk kez” aynı gün iş bıraktı. İş bırakan uzman doktorlar ile pratisyen ve asistan hekimler, University College London Hastanesi önünde gösteri düzenledi.

13:32 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
İngiltere'de uzman doktorlar ve pratisyen hekimler, maaş zammını protesto ediyor.

İngiltere'de uzman doktorlar ve pratisyen hekimler, maaş zammını protesto ediyor.

Maaş artışı ve çalışma koşullarıyla ilgili hükümetle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle bu yıl üçüncü kez greve giden uzman doktorlar, enflasyonun üzerinde yüzde 11 oranında ücret artışı talebinde bulunuyor.


İngiltere’de uzman doktorlar, pratisyen ve asistan hekimler “ilk kez” aynı gün iş bıraktı. İş bırakan uzman doktorlar ile pratisyen ve asistan hekimler, University College London Hastanesi önünde gösteri düzenledi.



Aynı gün iş bıraktılar

Bu yıl altıncı kez greve giden pratisyen hekimler, hükümetten yüzde 35 oranında ücret artışı talebinde bulunuyor.

Sağlık Bakanı Barclay, doktorların grevine ilişkin Sky News'e yaptığı açıklamada, bazı sağlık personelinin grevler sırasında görevlerinin başında olmasını sağlayacaklarını belirtti.

Barclay, "Bugün duyurduğumuz şey, zaman açısından kritik olan kemoterapi, diyaliz gibi hizmetleri nasıl koruyacağımızdır çünkü grev hakkının önemli olduğunu kabul ediyoruz ancak bunu hastaların temel tedavilere erişim hakkıyla da dengelememiz gerekiyor" dedi.


Ülkede binlerce uzman doktor, ücret artışı ve çalışma koşullarıyla ilgili hükümetle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle 20 Temmuz'da "50 yıl sonra ilk kez" greve giderek 48 saatlik iş bırakma eylemi yapmıştı.



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