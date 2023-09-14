İngiltere yeni uyandı: Türkiye'yi çok geriden takip ediyorlar

İngiltere, Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na (DSEI 2023) ev sahipliği yapıyor.

İlginin yoğun olduğu fuarda Türkiye'den 30'a yakın savunma sanayii şirketi de katılıyor.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği İHA'lar ve SİHA'lar, sınırların dışındaki çeşitli savaş alanlarında adından sıklıkla söz ettiriyor. Dünya savaş sistemini kökten değiştiren sisteme entegre olmak isteyen ülkelerin sayısı da giderek artıyor.

İngiltere düğmeye bastı

İngiltere Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı James Cartlidge , etkinliğin açılış konuşmasına katılan yüzlerce askeri ve sanayi yetkilisine, Londra yönetiminin SİHA sektörünü kapsayan bir strateji belgesi hazırlamayı planladığını söyledi.

Ülkedeki Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetleri insansız yeteneklerle donatma çabalarını yoğunlaştırmak için düğmeye bastı.

"Mürettebatsız sistemler çok önemli"

Konuya değinen Cartlidge, şu ifadeleri kullandı:

İlerleyen aylarda mürettebatsız sistemler stratejisini gündeme getireceğiz. Bu çok önemli.

Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri'nin mürettebatsız sistemlere erişimini hızlandırmaya ve bu sistemleri hava, deniz ve karada hızla yenilikçi teknolojiyle donatmaya yardımcı olacak. İlgili bakanlık yetkilileri, stratejinin muhtemelen yıl sonuna doğru yayınlanacağını söyledi. Bu adım, Savunma Bakanlığı tarafından yakın zamanda kara, hava ve deniz alanlarında üretilen bir dizi strateji belgesinin sonuncusu olarak öne çıkıyor.

Satın alınabilir

İngiliz hükümeti, SİHA'ları ne zaman geliştirmesi veya kullanıma hazır tedarik etmesi gerektiği meselesi de dahil olmak üzere, insansız hava araçlarıyla ilgili endüstriyel ve askeri yönleri ele alacak.

Defense News'un aktardığına göre, İngiliz savunma şirketleri BAE Systems ve Qinetiq, DSEI fuarının ilk gününde SİHA ve ilgili görev yönetim sistemleri sektöründe çerçeve anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Qinetiq ayrıca 2020'li yılların ortasında satışa sunulacak olan Jackdaw isimli düşük maliyetli SİHA geliştirdiğini duyurdu.

Türkiye'nin insansız araçlarına övgü

İngiltere'nin eski Savunma Bakanı Wallace, İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsü'ndeki konuşmasında Türkiye'yi örnek göstermişti.

Türkiye'nin yeni nesil SİHA'larının sahada büyük etki yarattığını söyleyen Wallace, Türk insansız araçlarının üstünlüğüne vurgu yapmıştı.

Wallace, Türkiye'nin son askeri teknolojilerinin, Suriye ve Libya gibi çeşitli yerlerde etkin olarak kullanıldığına işaret ederek, İHA ve SİHA'ların yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemlerini imha ettiğini vurgulamıştı.

'Geride kaldık' itirafı

Türkiye'nin insansız araçlarının İngiltere'nin artık savunma teknolojilerine liderlik edemediğinin örneği olduğunu itirafı da eski İngiliz Bakan'dan gelmişti.

İngiltere'nin savunma teknolojilerinde yeterince yenilik yapmadığına atıfta bulunan Wallace, Türk insansız hava araçlarının "düşmana gerçek zorluklar" yaşatma kapasitesine sahip olduğunu kaydetmişti.







