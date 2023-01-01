İngiltere'de bir grev daha: Binlerce uzman doktordan iki günlük iş bırakma eylemi

"Bugün duyurduğumuz şey, zaman açısından kritik olan kemoterapi, diyaliz gibi hizmetleri nasıl koruyacağımızdır çünkü grev hakkının önemli olduğunu kabul ediyoruz ancak bunu hastaların temel tedavilere erişim hakkıyla da dengelememiz gerekiyor"