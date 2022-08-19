Dünya İngilterede şoke eden olay 90 yaşındaki kadın 40 saat ambulans, 20 saat sedye bekledi
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İngiltere'de şoke eden olay: 90 yaşındaki kadın 40 saat ambulans, 20 saat sedye bekledi

İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall'da düşüp yaralanan 90 yaşındaki bir kadın 40 saat boyunca ambulans bekledi. Daha sonra hastaneye götürülen kadın ambulansın içinde de 20 saat bekletildi.

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Haber Merkezi Diğer
İngilterede şoke eden olay: 90 yaşındaki kadın 40 saat ambulans, 20 saat sedye bekledi
İngiltere'de düşüp yaralanan kadın 40 saat ambulans bekledi.

Stephen Syms, annesinin Pazar akşamı düştüğünü, ambulansın ise Salı öğleden sonra geldiğini söyledi.

Daha sonra ambulansla Royal Cornwall Hastanesi'ne götürüldü, ancak yaşlı kadın burada da ambulansın içinde 20 saat bekletildi.

Olay, bir ambulans vakfının hasta tesliminde yaşanan gecikmeler nedeniyle yaşamların tehlikeye girebileceği uyarısının ardından gerçekleşti.

"OLAYDAN ÜZÜNTÜ DUYDUK"

BBC News Türkçe'de yer alan habere göre yine düşen 87 yaşındaki bir adamın da, 15 saat ambulans beklerken etrafına derme çatma bir sığınak yapıldığı bildirildi.

Güney Batı Ambulans Hizmetleri "olaydan üzüntü duyulduğunu" açıkladı.

15 saat ambulans bekleyen 87 yaşındaki adam için derme çatma bir sığınak yapıldı.
15 saat ambulans bekleyen 87 yaşındaki adam için derme çatma bir sığınak yapıldı.

"SİSTEM TAMAMEN ÇÖKMÜŞ"

BBC'ye konuşan Syms "90 yaşındaki bir kadını o halde görmek, beklemek ve bir yerlerini kırıp kırmadığını bilmemek çok üzücüydü. Sistem tamamen çökmüş" dedi.

Syms, ambulans için telefon açtıklarında dokuz dakikada yanıt alabildiklerini belirtti ve "Bir kalp sorunu olsaydı, dokuz dakika çok uzun olur, birinin yaşamının sona ermesi anlamına gelirdi" diye konuştu.

"SAĞLIK HİZMETLERİ BÜYÜK BİR BASKI ALTINDA"

Ambulans hizmetlerinden bir sözcü "İhtiyaç duyduğu tedaviyi zamanında sağlayamadığımız için üzgünüz. Ambulans görevlilerimiz hastalarımıza en iyi hizmeti vermek için çok uğraşıyor. Sağlık hizmetleri büyük bir baskı altında" dedi.

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