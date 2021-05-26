Dünya İngilterede üçlü mutasyon araştırılıyor Endişe verici tür olarak tanımlanabilir
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İngiltere'de üçlü mutasyon araştırılıyor: Endişe verici tür olarak tanımlanabilir

İngiltere'de bilim insanları, 49 kişide görüldüğü belirtilen koronavirüsün yeni türü "üçlü mutasyonu” araştırıyor. Halk Sağlığı, yeni üçlü mutasyonun şu anda 'araştırılan bir tür' olarak nitelendirildiğini ancak araştırmalarda türün yüksek bir risk oluşturduğu tespit edilirse, "endişe verici tür" olarak tanımlanacağını ifade etti.

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İngilterede üçlü mutasyon araştırılıyor: Endişe verici tür olarak tanımlanabilir
​İngiltere'de üçlü mutasyon araştırılıyor.

İngiltere'de bilim insanları, Yorkshire bölgesinde 49 kişiyi enfekte ettiği belirtilen yeni bir Kovid-19 türü olan 'üçlü mutasyonu' araştırdıklarını açıkladı.

Kanıtlanmış bir riski yok

İngiltere Halk Sağlığı (PHE) tarafından yapılan açıklamada, 'AV.1' olarak adlandırılan yeni türün yakından izlediği belirtildi. Sağlık yetkilileri, şu anda AV.1 türünün şiddetli bir hastalığa neden olma veya Kovid-19 aşılarını daha az etkili hale getirme gibi kanıtlamış bir riski olmadığını aktardı.

'Şu anda araştırılan bir tür'

Sputnik'te yer alan habere göre Halk Sağlığı, yeni üçlü mutasyonun şu anda 'araştırılan bir tür' olarak nitelendirildiğini ancak araştırmalarda türün yüksek bir risk oluşturduğu tespit edilirse, "endişe verici tür" olarak tanımlanacağını ifade etti.

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