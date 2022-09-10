Dünya İngilterede yeni dönem III Charles resmen kral ilan edildi
AVRUPA

İngiltere'de yeni dönem: III. Charles resmen kral ilan edildi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından, tahtın ilk varisi olan oğlu Charles resmen İngiltere'nin yeni kralı ilan edildi. Kral III. Charles ilk konuşmasında, "Bana geçen zorlu görevler, sorumluluklar var" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngilterede yeni dönem: III. Charles resmen kral ilan edildi
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Perşembe günü ölen Kraliçe 2. Elizabeth'in yerine, ilk oğlu Charles kral ilan edildi ve Kral 3. Charles adını aldı.

Charles'ın kral ilanı ile birlikte 'Tanrı Kraliçe'yi korusun' sözü 'Tanrı Kralı Korusun' olarak söylendi.


Törende İngiltere'nin eski başbakanları da hazır bulundu.

KRAL III. CHARLES'TAN İLK KONUŞMA


Ardından Kral III. Charles basının karşısına geçerek kral olarak ilk konuşmasını gerçekleştirdi.

Katılım töreninde kişisel beyanda kendisine ilham veren annesini takip etme sözü veren Kral III. Charles, "Bana geçen zorlu görevler, sorumluluklar var" dedi.

Dokuz yaşında İngiltere tahtının ikinci varisi oldu
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İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth ile Edinburgh Dükü Prens Philip'in dört çocuğunun en büyüğü ve İngiltere tahtının ilk varisi, Prens Charles Philip Arthur George Mountbatten, İngiltere kralı oldu.
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Chrales'in tahta geçmesinin ardından, Diana ve Charles'ın en büyük oğlu William, taht sıralamasında ilk sıraya yerleşti.
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​Arkasında en büyük çocuğu Prens George var. Dokuz yaşındaki George şimdi tahtta ikinci sırada.​​<br>
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Prens William, unvan hükümdarın hediyesi olduğu için otomatik olarak Galler Prensi olamıyor.​​<br>
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Şimdi o Cornwall Dükü ve karısı Catherine, Cornwall Düşesi. Prens George'un ardından kız kardeşi Prenses Charlotte ve küçük kardeşi Prens Louis geliyor.
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Beşinci sırada Galler Prensi'nin küçük oğlu Sussex Dükü Prens Harry var.<br>
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2015 yılında yürürlüğe giren Perth Anlaşması uyarınca, taht sırasındaki kişilerden yalnızca ilk altı tanesi evlenmeden önce hükümdarın rızasını alması gerekmekte.
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Böyle bir rıza olmaksızın evlendikleri takdirde, onlar ve çocukları taht sıralamasından men ediliyor.​​<br>
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Dokuz yaşında İngiltere tahtının ikinci varisi oldu
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. 70 yıldır tahtta olan Kraliçe'nin hayatını kaybetmesi, Birleşik Krallık ve dünyada şok etkisi yarattı. Ölümün resmi olarak duyurulmasının ardından, kraliyet ailesinin ilk varisi Prens Charles tahta geçiyor.Yeni kralın oğlu William ise resmi olarak tahtın ilk varisi olacak. Ardından ise 9 yaşındaki oğlu Prens George geliyor.


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