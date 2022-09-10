İngiltere'de yeni dönem: III. Charles resmen kral ilan edildi

Böyle bir rıza olmaksızın evlendikleri takdirde, onlar ve çocukları taht sıralamasından men ediliyor.​​<br>

Şimdi o Cornwall Dükü ve karısı Catherine, Cornwall Düşesi. Prens George'un ardından kız kardeşi Prenses Charlotte ve küçük kardeşi Prens Louis geliyor.

Prens William, unvan hükümdarın hediyesi olduğu için otomatik olarak Galler Prensi olamıyor.​​<br>

​Arkasında en büyük çocuğu Prens George var. Dokuz yaşındaki George şimdi tahtta ikinci sırada.​​<br>

Chrales'in tahta geçmesinin ardından, Diana ve Charles'ın en büyük oğlu William, taht sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth ile Edinburgh Dükü Prens Philip'in dört çocuğunun en büyüğü ve İngiltere tahtının ilk varisi, Prens Charles Philip Arthur George Mountbatten, İngiltere kralı oldu.

Dokuz yaşında İngiltere tahtının ikinci varisi oldu

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. 70 yıldır tahtta olan Kraliçe'nin hayatını kaybetmesi, Birleşik Krallık ve dünyada şok etkisi yarattı. Ölümün resmi olarak duyurulmasının ardından, kraliyet ailesinin ilk varisi Prens Charles tahta geçiyor.Yeni kralın oğlu William ise resmi olarak tahtın ilk varisi olacak. Ardından ise 9 yaşındaki oğlu Prens George geliyor.

