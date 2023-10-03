İngiltere'deki büyük patlamanın nedeni belli oldu: Biyogaz tankına yıldırım düştü

ABD eski Başkanı Donald Trump hakkındaki sivil dolandırıcılık davası kapsamında New York’ta hakim karşısına çıktı. Davaya bakan Yargıç Engoron’u da ‘demokrat’ ve ‘ajan’ olarak niteleyen Trump, “Bu, görevden alınması gereken bir yargıçtır. Bu, bazılarının yaptığı şeyden dolayı suçlanabileceğini söylediği bir yargıç. Davada zaten kararını vermiş bir yargıçla aylarca burada kalacağız. Bu çok saçma” dedi.