İngiltere'deki korkunç tabloyu The Guardian yazdı: Okullarda çocuklar silgi yiyor

Uzun zamandır enerji kriziyle boğuşan İngiltere'de bu defa da okullarda yeni sıkıntılar baş gösterdi. Ülke genelindeki okul müdürlerinin raporlarına göre okuldaki çocuklar açlıktan kırılıyor.

İngiliz gazetesi The Guardian'da yer alan habere göre okul müdürlerinin hükümeti, artan kriz nedeniyle okulları kaderine terk etmekle suçladığını ifade etti.





İngiltere'de pek çok okulda 'aç çocuk' sayısının yürekleri burkacak şekilde çoğaldığından söyleyen haberde ailelerin evlerini ısıtmak ya da yiyecek satın almak konusunda seçim yapmak zorunda kaldıklarından bahsedildi.

Raporda ayrıca, Londra'nın güneydoğusunda bulunan bir okuldaki çocuğun aslında boş bir beslenme çantasını açarak yemek yiyormuş gibi yaptığı tespit edildi.

Gıda yardım toplulukları ise son zamanlarda ailelerden gelen yemek taleplerine yetişmekte oldukça zorlandıklarını ifade ederek, "Çok aç oldukları için okullarda silgi yiyen çocukların olduğunu duyuyoruz. Çocuklar neredeyse 24 saat boyunca hiçbir şey yemiyor. Hükümetin acilen bir şey yapması gerekiyor" dedi.

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Yardım kuruluşları ayrıca, hemen hemen her gün dışarı çıkarak yemek yiyemedikleri için oyun alanlarında saklanan çocukları bulup karınlarını doyurduğunu da kaydetti. Pek çok yardımsever bu durumu 'yürek parçalayıcı' olarak tanımladı.

Bazı okullarda ise öğretmenler, çocuklar çok aç olduğu için konsantre olamayınca çareyi sınıfa tost makinesi koymakta buldu.

Ulusal Okul Müdürleri Birliği Başkanı Paul Gosling ise konuyla ilgili, "Hükümet, çocuklar sabahları ve aç ve üşümüş olduklarında okulların devreye girip yardım edeceğine güveniyor. Ancak tüm yükü bize yüklemek doğru değil" diyerek isyan etti.

Yetkililer, ailelerin taleplerini karşılamak için mücadele ettiklerini dile getirdi. Ayrıca ailelerin son zamanlarda aşırı korkmuş ve endişeli oldukları fark edildi.

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Durum o kadar ciddi ki ilkokullarda dolaşarak yiyecek dağıtan bir yardım kuruluşu gün boyu aldığı binlerce yardım telefonuyla başa çıkamayıca web sitesinden telefon numarasını kaldırmak zorunda kaldı. Yardım kuruluşundan bir yetkili durumu, "İnsanlara onlara yardım edemeyeceğimizi söylediğimizde çok sinirleniyoruz ve üzülüyoruz. Tüm Birleşik Krallık'ta tek bir aç çocuk bile olmamalı. Bu çok yanlış" sözleriyle özetledi.