Dünya İngiltereden Berline gelen yolcular mahsur kaldı Havaalanının ortasına çadır kurdular
AVRUPA

İngiltere'den Berlin'e gelen yolcular mahsur kaldı: Havaalanının ortasına çadır kurdular

Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkenin İngiltere'ye hava ulaşımınınım durdurmasının ardından Avrupa'daki bazı havaalanlarında yolcular mahsur kaldı. İngiltere'den Berlin'e gelen yolcular Schönefeld havaalanında giriş yasakları sebebiyle mahsur kaldı. Yolculara çadır kurulduğu görüldü.

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Yolcular, giriş yasağı nedeniyle Schönefeld Havalimanı'nda mahsur kaldı.
Yolcular, giriş yasağı nedeniyle Schönefeld Havalimanı'nda mahsur kaldı.

İngiltere'de görülen mutasyon geçirmiş virüs nedeniyle çoğu ülke hava, tren ve demir yolu ulaşımını kapadı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, yeni türün "kontrolden çıktığını" söylemesi, tüm dünyada endişeye yol açtı.

Yüzde 70 daha bulaşıcı olan türün sadece Londra ve civarında değil ülkenin tamamında görüldüğü belirlendi.

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HAVAALANINDA MAHSUR KALDILAR

Avrupa ülkeleri de hava, kara ve deniz ulaşımının yanı sıra tren seferlerine son vermeye başladı.

YOLCULARA ÇADIR KURDULAR

İngiltere'den Avrupa'nın çeşitli yerlerine giden yolcular ise havaalanında mahsur kaldı. İngiltere'den Berlin'e gelen yolcuların Schönefeld havaalanında mahsur kaldığı yolculara çadır kurulduğu görüldü.

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