İngiltere'den Berlin'e gelen yolcular mahsur kaldı: Havaalanının ortasına çadır kurdular

İngiltere'de görülen mutasyon geçirmiş virüs nedeniyle çoğu ülke hava, tren ve demir yolu ulaşımını kapadı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, yeni türün "kontrolden çıktığını" söylemesi, tüm dünyada endişeye yol açtı.

Yüzde 70 daha bulaşıcı olan türün sadece Londra ve civarında değil ülkenin tamamında görüldüğü belirlendi.

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HAVAALANINDA MAHSUR KALDILAR

Avrupa ülkeleri de hava, kara ve deniz ulaşımının yanı sıra tren seferlerine son vermeye başladı.

YOLCULARA ÇADIR KURDULAR

İngiltere'den Avrupa'nın çeşitli yerlerine giden yolcular ise havaalanında mahsur kaldı. İngiltere'den Berlin'e gelen yolcuların Schönefeld havaalanında mahsur kaldığı yolculara çadır kurulduğu görüldü.

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