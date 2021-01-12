Dünya İngiltereden Çine Uygur Türklerine yönelik muamele nedeniyle ithalat yasağı
AVRUPA

İngiltere'den Çin'e Uygur Türklerine yönelik muamele nedeniyle ithalat yasağı

Çin'in Uygur Türklerine yönelik muamelesinin barbarlık düzeyinde olduğunu belirten İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, zorla çalıştırılarak elde edilen ürünlerin ithaline yasak getirileceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Dominic Raab
Dominic Raab

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Uygur Türklerine yönelik muamelesinin barbarlık düzeyinde olduğunu belirterek zorla çalıştırılarak elde edilen ürünlerin ithaline yasak getirileceğini söyledi.

Raab, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, Uygur Türklerine karşı işlenen insan hakları ihlallerinin boyutu ve ciddiyetine dair kanıtların artık çok geniş kapsamlı olduğunu bildirdi.

İhlaller arasında bir milyondan fazla Uygur Türkü ve diğer azınlıkların "yeniden eğitim kampları" diye tanımlanan yerlerde yargısız şekilde tutuklanmaları, azınlıkları hedef alan kapsamlı takip, Uygur kültürü ve İslam'ın uygulanmasına karşı sistematik kısıtlamalar ve zorla çalıştırmanın bulunduğunu kaydeden Raab, ayrıca kadınların zorla kısırlaştırılması, işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelelerin de görüldüğünü aktardı.

Dışişleri Bakanı, bu iddiaların bölgeden kaçan kurbanların ifadeleri, bölgeyi ziyaret eden diplomatların raporları ile camilerin yıkılışını gösteren uydu görüntüleriyle desteklendiğini vurguladı.

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