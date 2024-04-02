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Dünya

İngiltere'den İsrail'e çağrı: WCK çalışanlarının öldürülmesi derhal soruşturulmalı!

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'e, Gazze'de ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesine ilişkin derhal soruşturma başlatması çağrısında bulunduklarını belirtti.

13:39 - 2/04/2024 Salı
AA
İsrail, saldırıda 7 WCK çalışanını öldürdü.
İsrail, saldırıda 7 WCK çalışanını öldürdü.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda İngiliz vatandaşlarının öldürüldüğünün bildirildiğini, bunu doğrulamak için acilen çalıştıklarını ve ailelerine tam destek sağlayacaklarını ifade etti.


Bakan Cameron, "Gazze'de Dünya Merkezi Mutfağı yardım çalışanlarının ölümüne neden olan hava saldırısı haberi son derece üzücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Bu insanların, hayat kurtaran yardımları, umutsuzca ihtiyacı bulunanlara ulaştırmak için çalışan kişiler olduğunu vurgulayan Cameron, insani yardım çalışanlarının korunması ve işlerini yapabilmesinin esas olduğunu kaydetti.


Bakan Cameron, "İsrail'e derhal soruşturma başlatması ve yaşananlara ilişkin tam ve şeffaf açıklama yapması çağrısında bulunduk." ifadesini kullandı.



WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında, çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.


İsrail'in Gazze'ye saldırısında uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu 7 çalışanı öldürüldü

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah'ta düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu 7 çalışanı ve bir Filistinli hayatını kaybetti. Merkezi Washington'da bulunan yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) tarafından yapılan açıklamada, saldırı teyit edildi. Yaşamını yitiren çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu oldukları aktarılan açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araç içerisinde bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, İsrail ordusu ile koordine içerisinde hareket edilmesine rağmen 100 ton gıda yardımı bıraktığı ambardan ayrıldıktan sonra hedef alındığı ifade edildi. Kuruluş Gazze'deki çalışmalarına son verdi.


#İngiltere
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#Soruşturma
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