İngiltere'den koronavirüs tedavisi için ilaç açıklaması: Solunum cihazında olan hastalara umut oldu

İngiltere'de koronavirüs tedavisinde kullanılan Deksametazon adlı ilacın durumu kritik ve ciddi olan hastalarda iyileşme sağladığı açıklandı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada Deksametazon ilacının koronavirüs tedavisinde potansiyeli olduğunu şubat ayında tespit ettiklerini ifade etti.

Bakan Hancock, Deksametazon ve diğer potansiyel ilaçların araştırılmasına 25 milyon pound bütçe ayırdıklarını, dikkate değer sonuçlar gelmeye başlayınca nisan ayında Deksametazonu almaya başladıklarını açıkladı. Hancock, “Nisan ayında bu ilacı almaya başladık, dolayısıyla elimizde yeterince var. Dün itibariyle Ulusal Sağlık Servisi ilacı kullanmaya başladı” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:39 Aylarca göremediği büyükannesine 'sarılma perdesi' icat ederek sarıldı İngiltere'de yaşayan Antony Cauvin, koronavirüs önlemleri başladığından beri sarılamadığı büyükannesine güvenle sarılabilmek için duş perdesini kullanarak bir 'sarılma perdesi' icat etti. Cauvin'in büyükannesine kendi tasarladığı yöntemle sarıldığı görüntüler, sosyal medyada 3 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı. BiP'te paylaş

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‘KRİTİK HASTALARIN 3’TE 1’İ İYİLEŞİYOR’



Bakan Hancock, ilacın koronavirüs üzerinde etkili olmadığını, kişinin bağışıklık sistemimde etkili olduğunu belirtti.

İlacın, özellikle solunum cihazına bağlı, durumu kritik hastaların 3’te 1’inde iyileşme sağladığı vurgulandı.

FOTOĞRAF 9 Aşının işe yaraması durumunda, seri üretime geçilebileceği ifade edilirken; araştırmayı yürüten ekibin, aşıyı olabildiğince düşük maiyetle sağlamaya çalıştıkları bilgisi paylaşıldı. Üniversitede araştırmayı yürüten ekibin başında bulunan Prof. Robbin Shattock, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, “Biz basit yaklaşım benimsedik. Virüsün yüzeyindeki proteinden küçük bir parçanın genetiğini topluyoruz, kopyalarını yapıyoruz ve mikroskobik ölçülerdeki yağ damlalarının içine hapsediyoruz” dedi. Shattock, yeni yaklaşımla birlikte, küçük doz kullanımının aşının büyük miktarlarda kısa sürede üretilebilmesine olanak sağladığını ifade etti. Shattock, “Aşının, hastalığın toplumda yayılmasına engel olması gerekiyor. Güvenlik testlerimizin ardından, İngiltere'de Ekim ayında geniş katılımlı bir test yapacağız. Tabii bu o dönem ne kadar vaka olacağına da bağlı, dolayısıyla dünyanın başka bölgelerinde de testler yapabiliriz” ifadelerini kullandı. İngiliz medyasına konuşan Shattock, aşının ne kadar süre bağışıklık kazandıracağının henüz bilinmediğini ifade ederek, “Hızla bir aşı üretmeye çalışmanın yarattığı sorunlardan biri üzerine sadece birkaç ay çalışabilmeniz. Sadece birkaç ay işe yaradığını görebileceksiniz. Bir yıl sonra ise bir yıl boyunca işe yaradığını” dedi. İngiltere’de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak İngiltere’de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak İngiltere’de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak İngiltere’de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak İngiltere koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı: Kişi başı koronavirüs aşı fiyatını açıkladılar İngiltere'de koronavirüs aşı adayının, insanlar üzerinde denemelerini başlayacağı duyurdu. Imperial College London Üniversitesi'ndeki bilim insanları, potansiyele sahip ancak şu ana kadar kullanılmamış bir teknolojiyi deneyeceklerini duyurdu. Aşının kişi başı fiyatı da açıklandı. BiP'te paylaş

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‘DEKSAMETAZON’UN ÖZELLİĞİ

İlaç, 1960’tan itibaren bazı hastalıklarda inflamasyonu azaltmak için kullanılıyor.

İlaç, koronavirüsle savaşan ve durumu ciddiyetini koruyan kişilerde bağışıklık sistemine verilen zararı azaltıyor.

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