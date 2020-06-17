İngiltere'den koronavirüs tedavisi için ilaç açıklaması: Solunum cihazında olan hastalara umut oldu
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, koronavirüs tedavisinde umut vaat eden ‘Deksametazon’ için “Bu kriz boyunca aldığımız en iyi haberlerden biri” dedi. Bakan Hancock ilacın, durumu ciddi hastalarda yüzde 35 iyileşme sağladığını vurgularken, dün itibariyle İngiltere Ulusal Sağlık Servisi tarafından kullanılmaya başladığını ifade etti.
İngiltere'de koronavirüs tedavisinde kullanılan Deksametazon adlı ilacın durumu kritik ve ciddi olan hastalarda iyileşme sağladığı açıklandı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada Deksametazon ilacının koronavirüs tedavisinde potansiyeli olduğunu şubat ayında tespit ettiklerini ifade etti.
Bakan Hancock, Deksametazon ve diğer potansiyel ilaçların araştırılmasına 25 milyon pound bütçe ayırdıklarını, dikkate değer sonuçlar gelmeye başlayınca nisan ayında Deksametazonu almaya başladıklarını açıkladı. Hancock, “Nisan ayında bu ilacı almaya başladık, dolayısıyla elimizde yeterince var. Dün itibariyle Ulusal Sağlık Servisi ilacı kullanmaya başladı” ifadelerini kullandı.