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Dünya İngiltereden Sudana namaz kıldıran büyükelçi Halkla iç içe yaşıyor
AFRİKA AVRUPA

İngiltere’den Sudan’a namaz kıldıran büyükelçi: Halkla iç içe yaşıyor

İngiltere’den Sudan’a namaz kıldıran büyükelçi: Halkla iç içe yaşıyor

Afrika’daki bazı diplomatların yerel halktan kopuk tavırları sorgulanırken, Avrupa bölgenin hassasiyetini bilen elçileriyle kıtadaki etki alanını genişletiyor. Bunun son örneği, İngiltere’nin Sudan’a atadığı Müslüman Büyükelçi İrfan Sıddık. İftar davetleri veren Sıddık, imam olarak misafirlerine namaz kıldırmasıyla ülke gündemine oturmuştu. Sık sık çarşı pazar ziyaretine çıkan Sıddık, halkla da sürekli iç içe.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İrfan Sıddık
İrfan Sıddık

Afrika’da görev yapan bazı diplomatların yerel halktan kopuk tavırları tartışma konusu olurken, Avrupa bölgenin hassasiyetini bilen elçileriyle Kara Kıta’daki etki alanını genişletmeye devam ediyor. Bunun en başarılı örneği İngiltere ve İtalya.

Ramazan ayında iftar sofrası kuran İngiliz elçi Sıddık, Sudanlılara imamlık da yapıyor.
  • İngiltere’nin Sudan’a atadığı Müslüman Büyükelçi İrfan Sıddık, çalışmaları ile başarılı bir grafik çiziyor. Ramazan ayında resmi konutunun önünde yoldan geçen halka yer sofrasında verdiği iftar davetleriyle gönülleri fetheden Sıddık, imam olarak misafirlerine akşam namazını kıldırdığı için ülke basınının ana gündemi olmuştu. Sıddık, sık sık çarşı pazar ziyareti yaparak halkla iç içe görüntüler vermeyi de ihmal etmiyor.

Fabrizio Lopeza

İTALYA DA SESSİZCE İLERLİYOR

Afrika’yla ilişkilerini hassas bir zeminde sürdüren ülkelerden biri de İtalya. Bölgeye yaptığı yatırımlarıyla dikkat çeken İtalya, hem yönetim, hem de halkla ilişkilerin geliştirilmesi için yoğun faaliyetler yürütüyor.

BEN SUDANLIYIM

  • İtalyan yönetiminin Sudan’a atadığı Büyükelçi Fabrizio Lopeza, Sudan ile İtalya arasındaki ilişkileri adeta ilmek ilmek yeniden işliyor. Bölge halkıyla her fırsatta bir araya gelen Fabrizio Lopeza, çizdiği imajla dikkat çekiyor. Halkla şarkılar söyleyerek, ‘biz bir bütünüz’ mesajı veriyor. Lopeza, çalınan müziğe eliyle ritim tutarak, “Ben Sudan’lıyım” şeklinde şarkı söylüyor.
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