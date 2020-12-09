İngiltere’den Sudan’a namaz kıldıran büyükelçi: Halkla iç içe yaşıyor

Afrika’da görev yapan bazı diplomatların yerel halktan kopuk tavırları tartışma konusu olurken, Avrupa bölgenin hassasiyetini bilen elçileriyle Kara Kıta’daki etki alanını genişletmeye devam ediyor. Bunun en başarılı örneği İngiltere ve İtalya.
- İngiltere’nin Sudan’a atadığı Müslüman Büyükelçi İrfan Sıddık, çalışmaları ile başarılı bir grafik çiziyor. Ramazan ayında resmi konutunun önünde yoldan geçen halka yer sofrasında verdiği iftar davetleriyle gönülleri fetheden Sıddık, imam olarak misafirlerine akşam namazını kıldırdığı için ülke basınının ana gündemi olmuştu. Sıddık, sık sık çarşı pazar ziyareti yaparak halkla iç içe görüntüler vermeyi de ihmal etmiyor.
İTALYA DA SESSİZCE İLERLİYOR
Afrika’yla ilişkilerini hassas bir zeminde sürdüren ülkelerden biri de İtalya. Bölgeye yaptığı yatırımlarıyla dikkat çeken İtalya, hem yönetim, hem de halkla ilişkilerin geliştirilmesi için yoğun faaliyetler yürütüyor.
BEN SUDANLIYIM
- İtalyan yönetiminin Sudan’a atadığı Büyükelçi Fabrizio Lopeza, Sudan ile İtalya arasındaki ilişkileri adeta ilmek ilmek yeniden işliyor. Bölge halkıyla her fırsatta bir araya gelen Fabrizio Lopeza, çizdiği imajla dikkat çekiyor. Halkla şarkılar söyleyerek, ‘biz bir bütünüz’ mesajı veriyor. Lopeza, çalınan müziğe eliyle ritim tutarak, “Ben Sudan’lıyım” şeklinde şarkı söylüyor.