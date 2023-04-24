İngiltere'den yapay zeka için yüklü miktarda katkı fonu

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak
İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, yapay zeka alanındaki çalışmaları hızlandırmak için başlangıç fonu o100 milyon sterlin olarak belirlendi.
Bu kapsamda kurulacak özel görev komitesi, ülke çapında güvenli ve güvenilir yapay zeka kullanımını geliştirecek ve İngiltere'nin bu teknolojide küresel olarak rekabetçi olmasını sağlamak üzere görev yapacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yapay zeka alanındaki çalışmaları hızlandırmak için 100 milyon sterlin başlangıç fonu oluşturulduğunu ve bu alandaki yatırımlarla İngiltere'nin 2030'a kadar bilim ve teknoloji süper gücü olma hedefine katkı sağlanacağını kaydetti.