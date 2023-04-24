|
Reklam
Reklam
Dünya

İngiltere'den yapay zeka için yüklü miktarda katkı fonu

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinin yapay zeka alanındaki kabiliyetini artırmak için 100 milyon sterlin (124 milyon dolar) fon ve özel görev komitesi oluşturulacağını bildirdi.

16:02 . 24/04/2023 Pazartesi
AA
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, yapay zeka alanındaki çalışmaları hızlandırmak için başlangıç fonu o100 milyon sterlin olarak belirlendi.


Bu kapsamda kurulacak özel görev komitesi, ülke çapında güvenli ve güvenilir yapay zeka kullanımını geliştirecek ve İngiltere'nin bu teknolojide küresel olarak rekabetçi olmasını sağlamak üzere görev yapacak.


Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yapay zeka alanındaki çalışmaları hızlandırmak için 100 milyon sterlin başlangıç fonu oluşturulduğunu ve bu alandaki yatırımlarla İngiltere'nin 2030'a kadar bilim ve teknoloji süper gücü olma hedefine katkı sağlanacağını kaydetti.


Yapay zekanın; ekonomiyi büyütmek, daha iyi ücretli iş imkanları yaratmak, sağlık ve güvenlik alanlarındaki ilerlemelerle daha iyi bir gelecek yaratmak için fırsatlar sunduğunu dile getiren Sunak,
"Yeni uzman komitemiz aracılığıyla gelişen teknolojilere yatırım yaparak yapay zekayı daha yenilikçi bir İngiltere ekonomisinin parçası haline getirebiliriz."
ifadesini kullandı.





#Yapay Zeka
#Rishi Sunak
#İngiltere
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.