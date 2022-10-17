Dünya İngilterenin demir lady başbakanı zorda İstifa sesleri
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İngiltere'nin demir lady başbakanı zorda: İstifa sesleri

İngiltere'de Muhafazakar Parti'den en az 3 milletvekili, ülke ekonomisi için çalkantılı geçen günlerin ardından ülkenin Başbakan Liz Truss'a istifa çağrısında bulundu. Demir Lady geçtiğimiz, hafta hazırladığı bütçe planının piyasada kargaşaya yol açmasının ardından Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden almıştı.

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Haber Merkezi Diğer
İngilterenin demir lady başbakanı zorda: İstifa sesleri
İngiltere Başbakanı Liz Truss.

Muhafazakar Parti'den milletvekilleri Crispin Blunt, Andrew Bridgen ve Jamie Wallis, pazar akşamı Başbakan Liz Truss'ın istifasını talep etti.

  • Blunt, Truss'ın mevcut ekonomik krizi atlatamayacağını düşündüğünü söyledi. Onu takiben Bridgen, "Ülkemiz, halkımız ve partimiz daha iyisini hak ediyor" ifadesini kullandı.

Wallis ise Truss'ın, "İngiltere'nin ekonomik güvenilirliğini baltaladığını ve partiyi onarılamayacak biçimde parçaladığını" ifade etti.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, vergi indirimini öngören yeni ekonomi programını açıklamasının ardından Sterlin, dolar karşısında rekor düşüş göstermişti.

Eleştiriler üzerine Truss hata yaptığını kabul etmiş, Maliye ve Hazine Bakanını değiştirmişti.

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