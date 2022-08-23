İngiltere'nin en büyük limanında grev 8 gün sürecek

Ülkenin yük taşımacılığındaki en önemli limanlarından olan Felixstowe’un yaklaşık 1.900 çalışanı, işverenin ücret artışı teklifinin taleplerinin altında kalması nedeniyle 1989’dan bu yana ilk kez iş bıraktı.

Dün ticari faaliyetlerin neredeyse tamamının durdurulduğu limanda, iş bırakma eyleminin toplamda 8 gün sürmesinin planlandığı belirtildi.

Grevcilerden biri olan, Phil Pemberton, “Geçen sene şirket yetkilileri ile görüştük ve düzgün bir ücret artışı talebinde bulunduk. Yaklaşık 8-9 aydır görüşmemize rağmen maalesef bir sonuç elde edemedik ve greve gitmekten başka bir seçeneğimiz kalmadı.” ifadelerini kullandı.

İş bırakma eylemine katılan işçilerden Vaughan Bentley de, “Greve katılmamın nedeni hak ettiğimiz adil ücretin verilmesini sağlamak. Bizim emeğimiz sayesinde çok fazla kar eden büyük bir şirket için çalışıyoruz. Sadece hak ettiğimizi istiyoruz.” şeklinde konuştu.

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'Çalışanların gelirleri eriyor'

Greve giden çalışanların yüzde 10’luk bir ücret artışı talep ettiğini belirten Bentley, liman yönetiminin ise yüzde 7 ücret artışı teklif ettiğini söyledi.

İngiltere’de son haftalarda farklı iş kollarında, artan enflasyon karşısında çalışanların gelirlerinin eridiğini savunan işçi sendikaları toplu grev kararları alıyor.

Geçtiğimiz hafta İngiltere’nin başkenti Londra’da metro çalışanları ve otobüs şoförleri greve gitmiş, şehirde toplu ulaşım neredeyse tamamen durmuştu.

İngiltere’de enflasyon bu yılın temmuz ayında yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ülkede enflasyonun bu yılın ekim ayı itibarıyla yüzde 13 seviyesini aşarak zirve seviyesini görmesini öngörüyor.