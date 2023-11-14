İngiltere'nin eski Başbakanı Blair'e 'Gazze görevi' iddiası

"Şu ana kadar bir görev teklif edilmedi ya da kabul edilmedi"

"Şu ana kadar bir görev teklif edilmedi ya da kabul edilmedi"

Blair'in Sözcüsü, iddialarla ilgili "Sayın Blair'in İsrail'de bir ofisi var ve İsrail ile Filistinlileri ilgilendiren konularda çalışmalarını sürdürüyor. Ne yapılabileceği konusunda durumu bölgedeki ve başka yerlerdeki birçok insanla görüşüyor. Ancak şu ana kadar bir görev teklif edilmedi ya da kabul edilmedi." ifadesini kullandı.