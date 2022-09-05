İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu

İngiltere'de Boris Johnson dönemi resmen sona erdi.

Johnson'un istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu.

İngiltere'de Muhafazakar Parti Komite Başkanı yeni liderini açıkladı.

İngiltere'de yeni başbakanlık için Liz Truss ve Rıshi Sunak yarışıyordu.

Muhafazakar Parti üyelerinin kullandığı oylar sonucu liderlik yarışının kazanan isim Liz Truss oldu.

#CANLI İngiltere'de yeni başbakan açıklanıyor.

https://t.co/7rYjcidsVz — Yeni Şafak (@yenisafak) September 5, 2022

81 BİN 326 OY ALDI

Oylama sonuçlarına göre Liz Truss 81 bin 326 oy, Rishi Sunak ise 60 bin 399 oy aldı

İngiltere'de Muhafazakar Parti lideri seçilen Truss, hükümeti kurma görevini almak için yarın İskoçya'da Kraliçe Elizabeth ile görüşecek.

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Truss, Muhafazakar Parti seçmenleri arasında yapılan oylamada geçerli oyların yüzde 57,4'ünü aldı.

LIZ TRUSS KİMDİR?

Elizabeth Mary Truss 26 Temmuz 1975 yılında doğdu. 2021'den beri Dışişleri Bakanı ve 2019'dan beri Kadın ve Eşitlik Bakanı olarak görev yapmasıyla tanınan İngiliz Muhafazakar siyasetçidir. Truss, Muhafazakar Parti'nin bir üyesi olarak, Başbakan David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson hükümetlerinde çeşitli kabine pozisyonlarında görev aldı.

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