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Dünya

İngiltere'nin yeni başbakanı Starmer '10 Numara'da: Değişim sözü verdi

İngiltere'de dün yapılan genel seçimleri kazandıktan sonra Kral 3. Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen İşçi Partisi lideri Keir Starmer, başkent Londra'da bulunan Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde basın mensuplarının karşısına çıktı.

17:13 - 5/07/2024 Cuma
İşçi Partisi lideri Keir Starmer Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde.
İşçi Partisi lideri Keir Starmer Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde.

İngiltere'de erken genel seçimlerde hezimete uğrayan Rishi Sunak, parti liderliğinden istifa etmesinin ardından Buckingham Sarayı'nda Kral 3. Charles tarafından kabul edildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Sunak'ın Kral ile gerçekleştirdiği görüşmede başbakanlıktan istifasını sunduğu ve Kral'ın istifayı kabul ettiği belirtildi.

Seçimlerde ezici bir galibiyet elde eden İşçi Partisi lideri 61 yaşındaki Keir Starmer da Sunak'ın istifasını sunmasının ardından Kral Charles ile görüşme gerçekleştirdi. Buckingham Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Kral'ın Starmer'dan hükümeti kurmasını istediği, Starmer'ın teklifi kabul ettiği ve başbakan olarak atandığı ifade edildi.

Değişim sözü verdi

Keir Starmer, Kral işe görüşmesinin ardından 10 Downing Street'teki başbakanlık konutu önünde açıklama yaptı. Kral'ın hükümeti kurma teklifini kabul ettiğini belirten Starmer, Sunak'ı ülkenin ilk Asya kökenli başbakanı olma yolunda gösterdiği ekstra çabadan dolayı takdir ettiğini söyledi. İngilizlerin ülkenin kararlı bir şekilde değişimine ve siyasetin kamu hizmetine dönüşüne oy verdiğini vurgulayan Starmer, “Bize açık bir yetki verdiniz ve biz de bunu değişim sağlamak, hizmeti ve siyasete saygıyı yeniden tesis etmek, gürültülü gösteri çağını sonlandırmak, hayatlarınızda daha temkinli hareket etmek ve ülkemizi birleştirmek için kullanacağız" dedi.

Hezimete uğramıştı

İngiltere'de 650 üyeli Avam Kamarası'nın üyelerinin belirlendiği seçimlerde Keir Stamer'ın lideri olduğu İşçi Partisi, 412 sandalyeye ulaşarak mecliste ezici bir çoğunluk elde etmişti. Eski Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı ise 121'de kalmıştı. Muhafazakar Parti'nin 14 yıllık iktidarını sona erdiren seçimin sonuçlarının açıklanmasının ardından Rishi Sunak, parti liderliğinden istifa kararı aldığını, halefi seçilene kadar görevde kalacağını belirtmişti.

Keir Starmer, Nisan 2020'de İşçi Partisi'nin lideri seçilmişti.



#İngiltere
#Keir Starmer
#Londra
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