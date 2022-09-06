İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss Kraliçe'den hükümeti kurma görevini aldı

Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylamanın sonucu dün açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı.<br><br>Böylelikle, parti içerisindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.<br><br>

Liz Truss ülkenin yeni başbakanı oldu<br><br>Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

PARTİ SKANDALI YAŞANMIŞTI<br><br>Johnson'ın başbakanlığı bırakma noktasına gelmesinde son olarak ise corona virüs kısıtlamaları sırasında Başbakanlık Ofisi'nde kendisi için verilen doğum günü etkinliğine katıldığını kabul etmesi olmuştu.<br><br>

Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki Grup Yönetici yardımcısı Chris Pincher hakkında çıkan taciz iddiaları üzerine görevinden istifa etmiş, Başbakan Johnson Chris Pincher hakkında geçmişte çıkan benzer iddialardan haberdar olmasına karşın onu bu göreve getirmekle suçlanmıştı.

TACİZ SUÇLAMASI<br><br>İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a yakın iki ismin istifalarını tetikleyen durum ise Johnson'ın tacizle suçlanan parti yöneticisi Chris Pincher hakkında hata yaptığını kabul etmesi olmuştu.<br><br>

<br>Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, istifa mektupları ile kabinedeki görevlerinden ayrıldıklarını açıklarken, Sunak istifa mektubunda, \"İngiltere halkı hakkı olan şekilde hükümetin düzgün, ciddi ve yetkin bir şekilde yönetilmesini bekliyor\" demişti.

Kabinesindeki 5 bakan ve 50'nin üzerindeki bakan yardımcısı ve hükümet görevlisinin istifası sonrası \"parti kontrolünü kaybettiği\" için görevi bırakma çağrısı yapılan Johnson için süreci başlatan başbakana yakın iki bakanın istifası olmuştu.<br>

Johnson, konuşmasını partisini ve kendisine halka hizmet şansı veren seçmene teşekkür ederek sonlandırdı.<br><br>

İngiltere'nin bir bütün olduğunu ve birliğin gücüne inandığını dile getiren Johnson, bu birliği bozmaya çalışacak olanların asla başarılı olamayacağını dile getirdi.<br><br>

'TRUSS'U DESTEKLEYECEĞİM'<br><br>Boris Johnson, yeni Başbakan Liz Truss ve kuracağı yeni hükümete ilişkin, \"Yolun her adımında Liz Truss'u ve yeni hükümeti destekleyeceğim.\" diye konuştu.

Johnson ayrıca, \"Putin, İngiliz halkına şantaj ve zorbalık yaparak başarılı olabileceğini düşünüyorsa, o zaman tamamen aldanmıştır.\" dedi.

\"Putin, enerji krizinde İngiliz halkına şantaj yapabileceğini düşünüyorsa aldanmıştır\"<br><br>Konuşmasında, enerji krizine de değinen Johnsson, \"Liz Truss ve bu merhametli Muhafazakar Parti hükümetinin, insanları bu krizden çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağını biliyorum ve bu insanlar buna dayanacak ve biz kazanacağız\" ifadelerini kullandı.

Boris Johnson 10 Numara'nın önünde son kez başbakan olarak konuştu: Benden bu kadar millet

Liz Truss'ın Muhafazakar Parti'nin başına gelmesi ve Başbakan olarak seçilmesinin ardından Boris Johnson başbakan olarak son kez açıklama yaptı. Konuşmasına “Benden bu kadar millet" diyerek başlayan Johnson ekonomik zorluklara değinirken "Zor dönemlerden geçiyoruz ancak bunları atlatacağız" mesajı verdi. Liz Truss ve hükümetini destekleyeceğin sözünü veren Johnson, başbakanlık ofisinden ayrıldı.