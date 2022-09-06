İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss Kraliçe'den hükümeti kurma görevini aldı

Truss, Boris Johnson'ın istifasını sunmasının ardından, yaz tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe Elizabeth tarafından kabul edildi.
Kraliçe, Liz Truss'a hükümeti kurma görevini verdi ve böylelikle Truss, resmen İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu.
Görüşmenin ardından Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın resmi Twitter hesabında da değişikliğe gidilerek Liz Truss'ın ismine yer verildi.
Truss'ın bugün yeni kabinesini açıklaması öngörülüyor
Liz Truss, Kraliçe Elizabeth'le görüşmesinin ardından başkent Londra'ya dönecek ve görevindeki ilk konuşmasını yapacak.
Truss'ın bugün yeni kabinesini de açıklaması bekleniyor.
Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.
Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylama sonucu dün açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı.
Böylelikle, parti içerisindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.
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İngiltere’de art arda patlak veren skandallar sonucu istifa kararı alan Boris Johnson, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e istifasını sunmadan önce, Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde son kez halka seslendi.
Boris Johnson konuşmasına “Benden bu kadar millet” diyerek başladı.
Boris Johnson, görev süresi boyunca hükümetinin yaptığı çalışmaları özetledi.
Brexit'i gerçekleştirme çabaları, Kovid-19 aşısının hızlıca kullanıma sunulması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı durma konusunda ortaya koydukları çalışmalar nedeniyle kabinesinden övgüyle bahsetti.
\"Putin, enerji krizinde İngiliz halkına şantaj yapabileceğini düşünüyorsa aldanmıştır\"<br><br>Konuşmasında, enerji krizine de değinen Johnsson, \"Liz Truss ve bu merhametli Muhafazakar Parti hükümetinin, insanları bu krizden çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağını biliyorum ve bu insanlar buna dayanacak ve biz kazanacağız\" ifadelerini kullandı.
Johnson ayrıca, \"Putin, İngiliz halkına şantaj ve zorbalık yaparak başarılı olabileceğini düşünüyorsa, o zaman tamamen aldanmıştır.\" dedi.
'TRUSS'U DESTEKLEYECEĞİM'<br><br>Boris Johnson, yeni Başbakan Liz Truss ve kuracağı yeni hükümete ilişkin, \"Yolun her adımında Liz Truss'u ve yeni hükümeti destekleyeceğim.\" diye konuştu.
İngiltere'nin bir bütün olduğunu ve birliğin gücüne inandığını dile getiren Johnson, bu birliği bozmaya çalışacak olanların asla başarılı olamayacağını dile getirdi.<br><br>
Johnson, konuşmasını partisini ve kendisine halka hizmet şansı veren seçmene teşekkür ederek sonlandırdı.<br><br>
BORİS JOHNSON NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?<br><br>5 Temmuz günü İngiltere’de başlayan siyasi kriz, 7 Temmuz günü Başbakan Boris Johnson’ın istifası ile sona erdi.<br><br><br>
Kabinesindeki 5 bakan ve 50'nin üzerindeki bakan yardımcısı ve hükümet görevlisinin istifası sonrası \"parti kontrolünü kaybettiği\" için görevi bırakma çağrısı yapılan Johnson için süreci başlatan başbakana yakın iki bakanın istifası olmuştu.<br>
<br>Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, istifa mektupları ile kabinedeki görevlerinden ayrıldıklarını açıklarken, Sunak istifa mektubunda, \"İngiltere halkı hakkı olan şekilde hükümetin düzgün, ciddi ve yetkin bir şekilde yönetilmesini bekliyor\" demişti.
TACİZ SUÇLAMASI<br><br>İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a yakın iki ismin istifalarını tetikleyen durum ise Johnson'ın tacizle suçlanan parti yöneticisi Chris Pincher hakkında hata yaptığını kabul etmesi olmuştu.<br><br>
Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki Grup Yönetici yardımcısı Chris Pincher hakkında çıkan taciz iddiaları üzerine görevinden istifa etmiş, Başbakan Johnson Chris Pincher hakkında geçmişte çıkan benzer iddialardan haberdar olmasına karşın onu bu göreve getirmekle suçlanmıştı.
PARTİ SKANDALI YAŞANMIŞTI<br><br>Johnson'ın başbakanlığı bırakma noktasına gelmesinde son olarak ise corona virüs kısıtlamaları sırasında Başbakanlık Ofisi'nde kendisi için verilen doğum günü etkinliğine katıldığını kabul etmesi olmuştu.<br><br>
Hükümeti tarafından konulan kuralları çiğneyen Johnson, para cezasına çarptırılmış, başbakan uzun süre reddettiği olayla ilgili kamuoyundan özür dilemişti.
Liz Truss ülkenin yeni başbakanı oldu<br><br>Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.
Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylamanın sonucu dün açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı.<br><br>Böylelikle, parti içerisindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.<br><br>
Boris Johnson 10 Numara'nın önünde son kez başbakan olarak konuştu: Benden bu kadar millet
Liz Truss'ın Muhafazakar Parti'nin başına gelmesi ve Başbakan olarak seçilmesinin ardından Boris Johnson başbakan olarak son kez açıklama yaptı. Konuşmasına “Benden bu kadar millet" diyerek başlayan Johnson ekonomik zorluklara değinirken "Zor dönemlerden geçiyoruz ancak bunları atlatacağız" mesajı verdi. Liz Truss ve hükümetini destekleyeceğin sözünü veren Johnson, başbakanlık ofisinden ayrıldı.