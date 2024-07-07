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Dünya

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanından Gazze için ateşkes açıklaması

İngiltere’nin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya'da yaptığı açıklamada, "Ateşkes konusunda netiz. Esirlerin serbest bırakılmasını ve çatışmaların sona ermesini istiyoruz. Yardımların da ulaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı

07:32 - 7/07/2024 Pazar
Diğer
David Lammy
David Lammy
İngiltere
’de yeni hükümet kurulurken,
Gazze Şeridi’
nde nasıl bir tutum sergileyecekleri de merak konusu oldu.


'Ateşkes görmek istediğimiz konusunda çok netiz'


Ülkenin yeni Dışişleri Bakanı
David Lammy
ilk yurtdışı ziyaretini yaptığı Almanya’da yaptığı açıklamada,
"İsrail ve Gazze konusunda dengeli bir konuma dönmek istiyorum. Ateşkes görmek istediğimiz konusunda çok netiz. Esirlerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Çatışmalar durmalı, yardımlar ulaşmalı ve ben de ateşkesi sağlamak için tüm diplomatik çabaları kullanacağım"
açıklamasında bulundu.


#İngiltere
#Gazze Şeridi
#David Lammy
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