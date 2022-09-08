Dünya İngilterenin yeni kralından ilk açıklama Annemin ölümünün derin yasını tutuyoruz
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İngiltere'nin yeni kralından ilk açıklama: Annemin ölümünün derin yasını tutuyoruz

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı olan Kral 3. Charles'dan ilk açıklama geldi. Charles, yaptığı açıklamada "Sevgili Annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır. Sevilen bir hükümdarın ve çok sevilen bir annenin vefatının derin yasını tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngilterenin yeni kralından ilk açıklama: Annemin ölümünün derin yasını tutuyoruz
Kral 3. Charles ve annesi Kraliçe 2. Elizabeth

Buckingham Sarayı, 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in hayatını kaybettiğini açıkladı. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu.

Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

  • Açıklamasında "Sevgili annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü benim için ve tüm aile bireyleri için büyük üzüntüye yol açmıştır." diyen Kral Charles, hem bir kraliçenin hem de "çok sevilen bir annenin" yasını tuttuklarını ifade etti.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti
DÜNYA
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti

Kral Charles, yas ve tahtın değişimi süresince Kraliçe Elizabeth'e duyulan saygı ve sevginin kendilerine teselli olacağını belirtti.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Buckingham Sarayının kapısına ölüm ilanı asıldı.

İlanda İngiliz kraliyet ailesinin "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirmiştir. Kral ve eşi kraliçe bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya döneceklerdir." şeklindeki mesajı yer aldı.

İngiltere Başbakanı Truss duyurdu: Yeni yöneticimiz Kral 3. Charles
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İngiltere Başbakanı Truss duyurdu: Yeni yöneticimiz Kral 3. Charles
İngiltere Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından açıklamada bulundu. Kraliçe Elizabet'in hayatını ülkesine adadığını belirten Truss, 'Yeni yöneticimiz Kral 3. Charles. Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yeni bir çağa girildiğini görüyoruz.' dedi.

Kraliçe Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti
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Kraliçe Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. 70 yıldır tahtta olan Elizabeth için Buckingham Sarayı'nda bayraklar yarıya indirildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, kraliçenin öğleden sonra öldüğü belirtildi. Elizabeth'in ölümünün ardından Prens Charles İngiltere Kralı oldu.

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