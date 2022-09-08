İngiltere'nin yeni kralından ilk açıklama: Annemin ölümünün derin yasını tutuyoruz Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı olan Kral 3. Charles'dan ilk açıklama geldi. Charles, yaptığı açıklamada "Sevgili Annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır. Sevilen bir hükümdarın ve çok sevilen bir annenin vefatının derin yasını tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

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