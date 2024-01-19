İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden ABC'ye tepki: Sosyal medya profillerinden kaldırdıklarını öğrendik

HRW'nin internet sitesinde açıklamasına yer verilen Pearson, "HRW'nin gerçeklere dayanan materyallerinin 'tartışmalı' olarak nitelendirilmesi endişe vericidir. Bu durum, Avustralyalı gazetecilerin, saygın kuruluşların insan hakları içeriklerini paylaşmalarında caydırıcı bir etki yaratabilir. Daha şimdiden bazı ABC gazetecilerinin işlerini kaybetme korkusuyla HRW içeriklerini paylaştıkları gönderileri, sosyal medya profillerinden kaldırdıklarını öğrendik" ifadelerini kullandı.