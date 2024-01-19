İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden ABC'ye tepki: Sosyal medya profillerinden kaldırdıklarını öğrendik

HRW'nin internet sitesinde açıklamasına yer verilen Pearson, "HRW'nin gerçeklere dayanan materyallerinin 'tartışmalı' olarak nitelendirilmesi endişe vericidir. Bu durum, Avustralyalı gazetecilerin, saygın kuruluşların insan hakları içeriklerini paylaşmalarında caydırıcı bir etki yaratabilir. Daha şimdiden bazı ABC gazetecilerinin işlerini kaybetme korkusuyla HRW içeriklerini paylaştıkları gönderileri, sosyal medya profillerinden kaldırdıklarını öğrendik" ifadelerini kullandı.
Pearson, Dünya'nın birçok yerinde otoriter hükümetlerin baskısına maruz kalan gazetecilerin insan haklarına ilişkin bilgileri paylaşmaya teşvik edilmelerinin önemini vurguladı.
ABC'nin personel tarafından nelerin paylaşılmasına izin verildiğine ilişkin politikalarını netleştirmesi gerektiğini belirten Pearson, yayın organının, sosyal medya hesabından Filistin'i destekleyen paylaşımlar yaptıktan sonra 20 Aralık 2023'te işten çıkarılan Filistin yanlısı radyo sunucusu Antoinette Lattouf'un paylaştığı rapor hakkında zaten bir haber yaptığını hatırlattı.
Ne olmuştu?
The Age gazetesi, Filistin'e destek veren paylaşımlarının ardından ABC'den çıkarılan Lattouf'un kovulmasına ilişkin WhatsApp mesajlarına ulaşmıştı.
İsrail yanlısı lobi "İsrail İçin Avukatlar" isimli gruptan sızdırılan mesajlar, grup üyelerinin, Lattouf'u görevden alması için ABC Başkanı Ita Buttrose ve Genel Müdür David Anderson'a koordineli şekilde mektuplar yazdığını, aksi takdirde yasal işlem başlatılacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu göstermişti.
156 kişilik grupta geçen yazışmalarda, sunucu Lattouf'un kovulması için ABC'ye mektup yazılması teşvik edilmişti.