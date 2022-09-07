Dünya İnsanlık dışı muamele İsrailin tedavisini engellediği beş hasta vefat etti
ORTADOĞU

İnsanlık dışı muamele: İsrail'in tedavisini engellediği beş hasta vefat etti

İşgalci İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, tedavisi için Gazze dışına çıkmasına izin verilmeyen beş hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Mizan İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılının başından bu yana "tedavi için seyahat ve hareket özgürlüğü kısıtlanan" beş kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

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Haber Merkezi AA
İnsanlık dışı muamele: İsrailin tedavisini engellediği beş hasta vefat etti
Arşiv.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, son olarak kanser tedavisi görmek üzere Gazze'den çıkmasına izin verilmeyen Gazze'nin Refah şehrinden Muhammed Yasir el-Ledavi'nin dün vefat ettiği kaydedildi.

Batı Şeria'nın Nablus şehrindeki Hasta Dostları Derneği ve Kudüs'teki Mutala hastanelerinde tedavi görmesi planlanan Ledavi'nin İsrail tarafından engellendiği aktarıldı.

Sınır kapısını geçmek için defalarca müracaat ettiler

Ledavi'nin Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçmek için sekiz defa müracaat ettiği ve reddedildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "İşgalci gücün (İsrail) hastaların geçişi için 'izin başvurusu sistemi' dayatması, hastaların hayatlarını tehlikeye atan bir ayrımcılık ve ırkçılıktır." ifadelerine yer verildi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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