İnsanlık dışı muamele: İsrail'in tedavisini engellediği beş hasta vefat etti

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, son olarak kanser tedavisi görmek üzere Gazze'den çıkmasına izin verilmeyen Gazze'nin Refah şehrinden Muhammed Yasir el-Ledavi'nin dün vefat ettiği kaydedildi.

Batı Şeria'nın Nablus şehrindeki Hasta Dostları Derneği ve Kudüs'teki Mutala hastanelerinde tedavi görmesi planlanan Ledavi'nin İsrail tarafından engellendiği aktarıldı.

Sınır kapısını geçmek için defalarca müracaat ettiler

Ledavi'nin Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçmek için sekiz defa müracaat ettiği ve reddedildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "İşgalci gücün (İsrail) hastaların geçişi için 'izin başvurusu sistemi' dayatması, hastaların hayatlarını tehlikeye atan bir ayrımcılık ve ırkçılıktır." ifadelerine yer verildi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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