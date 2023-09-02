Irak Başbakanı Sudani'den Kerkük'te olay çıkaranlara karşı operasyon talimatı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Ulaştırmadan Sorumlu Danışmanı Nasır el-Esedi, Türkiye ve Irak arasında yakında Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili anlaşmalar imzalanacağını belirtti. Bu kapsamda projenin Basra, Bağdat ve Musul'u da içeren bir güzergahı takip ederek Türkiye'deki demir yolu ağına bağlanması hedefleniyor.