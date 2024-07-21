Irak Cumhurbaşkanı Reşid'in eşinden Türkiye’ye çirkin suçlama

Ankara ile KYB arasında, terör örgütü PKK ile ilgili yıllardır devam eden bir sorun söz konusu. Celal Talabani’nin oğlu KYB Başkanı Bafil Talabani, mart ayında yaptığı açıklamada

"PKK, KYB’nin düşmanı değil. Türkiye’nin saldırılarına son vermesi gerekir"