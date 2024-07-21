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Irak Cumhurbaşkanı Reşid'in eşinden Türkiye’ye çirkin suçlama

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid’in eşi ve ülkenin eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin baldızı Shanaz İbrahim Ahmed, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde sürdürdüğü terör operasyonlarıyla ilgili ‘sivil halka zarar veriyor’ iftirasında bulundu.

12:16 - 21/07/2024 Pazar
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Shanaz İbrahim Ahmed
Shanaz İbrahim Ahmed
Shanaz İbrahim Ahmed
, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Ankara’yı hedef alarak haddini aşan bir paylaşım yaptı.

Türkiye'ye çirkin suçlama


Ahmed, paylaşımında “Türkiye’nin yeni operasyonlara başlamasından bu yana en az 602 köy tehdit altında. Saldırılarda bir okul ve bir Süryani kilisesi de tahrip edildi” dedi.


Türkiye’nin PKK’ya destek vermekle suçladığı ve ambargo uyguladığı Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) olan Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, eşinin mesajları için yorum yapmadı.


Ankara ültimatom vermişti


Ankara ile KYB arasında, terör örgütü PKK ile ilgili yıllardır devam eden bir sorun söz konusu. Celal Talabani’nin oğlu KYB Başkanı Bafil Talabani, mart ayında yaptığı açıklamada
"PKK, KYB’nin düşmanı değil. Türkiye’nin saldırılarına son vermesi gerekir"
ifadesini kullanmış, bu cümleler Ankara’nın tepkisini çekmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM’de yaptığı konuşmada,
"Süleymaniye’ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK’ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz”
uyarısında bulunmuştu. Iraklı Kürt muhaliflerden İbrahim Ahmed’in kızı olan Irak first lady’si, Celal Talabani’nin eşi Hero Talabani’nin kız kardeşi.



#Irak
#Türkiye
#operasyon
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