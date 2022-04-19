Irak federal polis gücü Kerkük'te DEAŞ'a yönelik "Demir Çekiç" operasyonu başlatıldığını açıkladı

Irak federal polis gücü tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Kerkük, Salahaddin ve Diyala arasındaki geniş çaplı alanda varlık gösteren terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan Demir Çekiç operasyonuna Irak Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede DEAŞ mensupları tarafından kullanılan üç sığınağın imha edildiği belirtilerek, operasyonda çok sayıda mühimmat, patlayıcı madde, silah ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği aktarıldı.

Operasyonla bölgenin DEAŞ terör örgütünden tamamen temizlenmesinin hedeflendiği dile getirildi.

Açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Vadi eş-Şay ve Vadi Zegetun bölgelerinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışmanın yaşandığı bilgisi verildi.

Teröristler yok edilene kadar operasyon devam edecek

Operasyonun Kerkük Operasyonlar Komutanlığı, Irak federal polis gücü ve Haşdi Şabi güçleri tarafından ortak yürütüldüğü bildirilen açıklamada, teröristlerin bölgeden yok edilene kadar operasyona devam edileceği ifade edildi.

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Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden dört yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.

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