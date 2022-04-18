Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ üyesi MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalandı

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ üyesi 2 üyesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
EYLEM PLANLIYORLARDI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgi göre, MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DEAŞ üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
DEAŞ MENSUPLARINA YARDIM
Yakalanan teröristler verdikleri ön ifadelerde, Türkiye'ye ve Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) varlığına eylem planladıklarını ifade etti. Teröristler ayrıca bölgedeki DEAŞ mensuplarına da yardım ettiklerini belirtti.