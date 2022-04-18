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Gündem Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ üyesi MİTin Suriyedeki operasyonuyla yakalandı
ANKARA

Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ üyesi MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalandı

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalandı. Teröristlerin Suriye'deki TSK varlığına da eylem planladığı belirtildi. Teröristlerin ayrıca bölgedeki DEAŞ mensuplarına da yardım ettikleri öğrenildi.

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Haber Merkezi AA
Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ üyesi MİTin Suriyedeki operasyonuyla yakalandı
MİT'ten Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon.

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ üyesi 2 üyesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

EYLEM PLANLIYORLARDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgi göre, MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DEAŞ üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

DEAŞ MENSUPLARINA YARDIM

Yakalanan teröristler verdikleri ön ifadelerde, Türkiye'ye ve Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) varlığına eylem planladıklarını ifade etti. Teröristler ayrıca bölgedeki DEAŞ mensuplarına da yardım ettiklerini belirtti.

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