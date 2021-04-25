Irak İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ölenlerin sayısı 82'ye yükseldi

Bağdat'ta 40'a yakın koronavirüs hastasının öldüğü hastanede yangının çıkma anı böyle kaydedildi

Bağdat'ta koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatip Hastanesi'nde yangın çıktı. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Ali Beyati, ölü sayısının 40'a yakın olduğunu söyledi. Yangının çıkma anına ilişkin görüntüler ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği iddia ediliyor.



Çok sayıda ambulansın sevk edildiği hastanede çıkan yangın söndürüldü. Çevre bölgelerden onlarca sivil vatandaşın yangını söndürme olayında yardım ettiği görüldü. Yangında hayatını kaybedenlerin cesetleri ve yaralılar başkentteki diğer hastanelere kaldırıldı.



Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de yaptığı yazılı açıklamada, meydana gelen olayı kınadı ve hastanede yangın nedeninin araştırılması için inceleme başlatılması talimatı verdiğini bildirdi.



