Dünya Irak Meclisi yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yeni cumhurbaşkanını seçemedi
ORTADOĞU

Irak Meclisi yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yeni cumhurbaşkanını seçemedi

Irak Meclisinde düzenlenen oturumda, yeterli sayıda milletvekili bulunmadığı için cumhurbaşkanı seçilemedi. Meclisin bugünkü oturumda yeni cumhurbaşkanı için seçim yapılması bekleniyordu. Ancak 329 sandalyeli Meclisteki oturuma sadece 58 milletvekili katıldı.

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Haber Merkezi AA
Irak Meclisi yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yeni cumhurbaşkanını seçemedi
Irak Meclisi

Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, gündemde olmasına rağmen gerekli üçte iki çoğunluk Genel Kurulda bulunmadığı için cumhurbaşkanı seçimine değinmedi.

Oturumda yeni dönem için komitelerin kurulması konusu değerlendirildi ve Halbusi bu görevi birinci yardımcısı Hakim ez-Zamili'ye verdi.

Irak Meclisinde 73 milletvekiliyle birinci parti konumundaki Sadr Grubu, 67 sandalyeye sahip Sünni Egemenlik Koalisyonu, 31 milletvekili olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve 7 vekille temsil edilen Türkmen Grubu bugünkü oturumu boykot kararı almıştı.

İran'a yakın Şii çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi de (88 vekil), siyasi gruplar arasında uzlaşma sağlanana kadar cumhurbaşkanlığı seçiminin düzenlenmemesi gerektiğine işaret ederek oturuma katılmama sinyali vermişti. Meclis oturumunda bağımsız milletvekillerinin yanı sıra Yeni Nesil Hareketi (Kürt) ve İmtidad (Uzantı) Koalisyonu milletvekilleri yer aldı.

Meclisin üçte ikisinin oyu gerekli

Irak'ta 2003'teki ABD işgali sonrası kurulan siyasi denklem gereği cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor.

Seçimde KDP'nin adayı Hoşyar Zebari ve Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) adayı mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile toplam 25 aday bulunuyor.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, dün, eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Zebari'nin adaylığını geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Adayların cumhurbaşkanı seçilmeleri için Meclisin üçte ikisinin oyunu almaları gerekiyor. Meclisin 9 Ocak'taki açılış oturumunun ardından en geç 1 ay içinde yeni cumhurbaşkanının seçilmesi gerekiyor.

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