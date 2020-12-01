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Dünya Irak ordusu Sincara konuşlanmaya başladı PKKnın bölgeden çıkarılması hedefleniyor
ORTADOĞU

Irak ordusu Sincar'a konuşlanmaya başladı: PKK'nın bölgeden çıkarılması hedefleniyor

Irak yönetimi, ordu güçlerinin terör örgütü PKK'nın kontrolündeki Sincar’a konuşlanmaya başlandığını açıkladı. Bağdat ve Erbil arasında terör örgütü PKK'nın da bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, bölgedeki tüm yasa dışı unsurların ilçeyi terketmesi gerekiyor.

Haber Merkezi AA
Irak ordusu, PKK kontrolündeki Sincar'a konuşlanmaya başladı.
Irak ordusu, PKK kontrolündeki Sincar'a konuşlanmaya başladı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Komutanlığımıza bağlı Batı Ninova Gücü tarafından, güvenlik güçlerinin Sincar'ın merkezinde konuşlanma planı uygulanmaya başlandı." denildi.

Plan sayesinde ilçede güvenlik ve istikrarın tahsis edilmesinin, yerinden edilenlerin evlerine dönmesini sağlayacağı kaydedilerek, "Güvenlik güçleri, Sincar ilçesi ve ona idari olarak bağlı bölgelerdeki istikrarı sağlama icraatına devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

  • Bağdat ve Erbil arasında ekim ayında terör örgütü PKK'nın da bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, bölgedeki tüm yasa dışı unsurların ilçeyi terk etmesi gerekiyor.

Terör örgütü PKK Sincar’daki gelir kaynaklarına saldırıyor
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Terör örgütü PKK Sincar’daki gelir kaynaklarına saldırıyor

PKK'YA AİT PAÇAVRALAR İLÇEDEN KALDIRILIYOR

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar İlçesi Kaymakamı Mehma Halil, ilçedeki yasa dışı gruplara (terör örgütü PKK) ait bazı sembollerin indirildiğini söyledi

IKBY: ANLAŞMA UYGULANIYOR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, 17 Kasım'da Erbil'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanan terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmayı uygulamaya başladıklarını açıklamıştı.

  • Irak merkezi yönetimi, 20 Kasım'da Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

BM DESTEKLİYOR

Bağdat ile Erbil'in imzaladığı ve terör örgütünün Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşma, BM tarafından da destek görüyor.

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