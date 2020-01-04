Irak Ulusal Güvenlik Konseyi: ABD'nin ülkedeki askeri varlığına son verilebilir

Ekonomi

Çıldırtan mesajlara yönelik düzenleme: Onay olmadan gönderilemeyecek

Vatandaşı bezdiren ticari elektronik iletiler ile sesli aramalara ilişkin beklenen düzenleme yayımlandı. Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) kaydolacak, sistem üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecek. Sesli arama içeriğinde ise tacirler için ticaret unvanına, esnaf için ise adı ve soyadına yer verilecek. Öte yandan alıcılar ise bu tarz iletileri reddetme hakkını İYS üzerinden de kullanabilecek.