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Irak yargısından terör örgütü PKK ile ilişkili üç partiye yasak: Mallarına el konulacak

Terör örgütü PKK'ya karşı Irak yargısından dikkat çeken bir hamle geldi. Irak Yüksek Yargı Konseyi, terör örgütü PKK ile ilişkili "Ezidiler Demokrat ve Özgürlük Partisi", "Demokratik Mücadele Cephesi Partisi" ve "Tevgera Azadi" isimli sözde partilerin faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı aldı.

00:51 - 6/08/2024 Salı
AA
Irak Yüksek Yargı Konseyi
Irak Yüksek Yargı Konseyi

Irak Yüksek Yargı Konseyi, terör örgütü PKK ile ilişkili üç sözde partinin faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı verdi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin aldığı karar yerel basına basına sızdı. Buna göre, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığının talep ve şikayeti üzerine terör örgütü PKK ile irtibatlı "Ezidiler Demokrat ve Özgürlük Partisi", "Demokratik Mücadele Cephesi Partisi" ve "Tevgera Azadi" isimli sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisi nedeniyle faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı alındı.

Hükümetten PKK için 'yasaklı örgüt' talimatı

Kararda, sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisinin bulunduğuna dair bilgileri Irak İstihbarat Servisi ile Başbakanlık Ofisi'nce de doğrulandığı aktarıldı.

Irak hükümeti, 23 Temmuz tarihinde devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'nın "yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması talimatı vermişti.



#Irak
#Bağdat
#Terör Örgütü
#PKK
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