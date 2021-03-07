Dünya Irak ziyaretini sürdüren Papa Erbile geldi
ORTADOĞU

Irak ziyaretini sürdüren Papa Erbil'e geldi

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyareti kapsamında Erbil'e ulaştı. Papa Franciscus, havalimanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani'nin yanı sıra bölgedeki dini ve hükümet yetkilileri tarafından resmi törenle karşılandı.

Haber Merkezi AA
Tarihte ilk kez bir papa Irak’ı ziyaret etti.
Tarihte ilk kez bir papa Irak’ı ziyaret etti.

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretine, Erbil kentinde devam ediyor.

Papa'yı taşıyan uçak, Erbil Uluslararası Havalimanı'na indi.

Papa Franciscus, havalimanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani'nin yanı sıra bölgedeki dini ve hükümet yetkilileri tarafından resmi törenle karşılandı.

Papa, Barzani ile havalimanında özel yetkilileri karşılama salonda bir araya gelecek.

Papa Irak’ta
DÜNYA
Papa Irak’ta

Musul'a geçecek

Havalimanında Barzani ile baş başa görüşmesi sonrası Papa, helikopterle Musul'a geçecek.

Papa, Musul'da Hristiyanların çoğunlukta bulunduğu Karakuş bölgesini ziyaret ederek, bir konuşma yapacak.

Musul'dan sonra yine Erbil'e geçecek olan Papa, Franso Hariri Stadyumu'nda ayin gerçekleştirecek.

Aynı gün akşam saatlerinde Bağdat'a dönecek olan Papa, burada bir gece geçirdikten sonra sabah erken saatlerde havalimanında yapılacak veda töreni sonrası Roma'ya dönecek.

  • Papa'nın Irak temasları
  • Papa Franciscus, önceki gün Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü. Katoliklerin ruhani lideri, Bağdat'ta Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ni de ziyaret etmişti.
  • Irak temaslarının ikinci gününde ise Papa, önce Necef'te Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali el-Hüseyni es-Sistani ile bir araya gelmişti.
  • Papa, Necef'ten sonra Nasiriye'de Hazreti İbrahim'in doğduğu yer olduğuna inanılan antik Ur kentini ziyaret etmişti.

Sistani’den Papa’ya teşekkür
DÜNYA
Sistani’den Papa’ya teşekkür

Tarihte ilk kez bir Papa, Irak’ı ziyaret ediyor

Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti. Yaklaşık 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa oldu.

Papa Franciscus'un Irak ziyaretini 8 Mart'ta tamamlaması planlanıyor.

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