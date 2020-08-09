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Dünya Irakın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
ORTADOĞU

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek' ifadelerine yer verildi.


MSB'nin Twitter hesabında yer alan paylaşımda hava harekatına ilişkin görüntüye de yer verildi.

Bakan Akar’dan ve komutanlar sınır hattında
FOTOĞRAF 8
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile beraberindeki Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar’ı Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer karşıladı.
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Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, buradan helikopterlere binerek Irak sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
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İncelemeler kapsamında sınırın sıfır noktasındaki bir üs bölgesine gelen Bakan Akar ve komutanlar, faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.
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Bakan Akar’ın Türk bayrağı hediye ettiği birlik komutanı, Bakan Akar’ın kendisine emanet ettiği bayrağı öperek teslim aldı. Bakan Akar ve komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri sürüyor.
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Bakan Akar’dan Irak sınırına ziyaret
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Bakan Akar’dan Irak sınırına ziyaret
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Bakan Akar’dan Irak sınırına ziyaret
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Bakan Akar’dan Irak sınırına ziyaret
Bakan Akar’dan ve komutanlar sınır hattında
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.


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