Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ömrünü fakirlere adayan bir doktor: Muhammed Meşali

Hayatını yoksullara yardıma adayan ve Arap dünyasında 'fakirlerin doktoru' olarak bilinen Muhammed Abdulgaffar Meşali'nin vefatı sevenlerini üzerken ondan geriye mütevazılık ve iyiliklerle dolu bir hayat hikayesi kaldı. Doktor Meşali, Mısır'ın El-Garbiyye ilinin Tanta kentindeki kliniğinde maddi durumu yeterli olmayan hastalara yardım etmesiyle tanınıyordu. İhtiyaç sahibi hastaları ücretsiz muayene etmesiyle bilinen Meşali, 28 Temmuz'da aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.



