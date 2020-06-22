Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Iraklı hukukçu Türkiyenin PKKya yönelik operasyonları Irakın çıkarına
ORTADOĞU

Iraklı hukukçu: Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonları Irak'ın çıkarına

Iraklı hukukçu Harb, "PKK, Irak'a gayrimeşru yollarla yasal olmayan biçimde girdi"- "PKK'nın Irak'taki varlığı, uluslararası hukuka da aykırı. Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonları Irak'ın çıkarınadır. Bu operasyonlarla PKK'nın ülkedeki varlığının sonlandırılması Bağdat'a büyük fayda sağlar. Türkiye, ülkenin kuzeyinde bulunan Kürtlere karşı hasmane tutum içerisinde değil" dedi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Iraklı hukukçu Tarık Harb, terör örgütü PKK'nın ülkedeki illegal varlığının Irak'ın egemenliğine aykırı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonları Irak'ın çıkarına" dedi.

  • Harb, PKK'nın Irak'taki illegal varlığını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonlarını değerlendirdi.

"Irak'taki hükümetler, PKK'nın buradaki varlığına onay vermemiştir." diyen Harb, "PKK, Irak'a gayrimeşru yollarla yasal olmayan biçimde girdi. PKK'nın Irak'ta Kürt yoğunluklu bölgelerdeki hareketleri, Türkiye'yi hedef almasından önce Irak'ın egemenliğine zarar veriyor" ifadesini kullandı.


"PKK, Irak topraklarını sarmış bir kanser"

Bağdat ile Ankara arasında PKK'nın Irak'taki gayrimeşru varlığına ilişkin anlaşmalar bulunduğunu hatırlatan Harb, şunları kaydetti:

  • "PKK'nın Irak'taki varlığı, uluslararası hukuka da aykırı. Bağdat'ta durumlar iyi gitmiş olsaydı, PKK'nın Irak'tan sökülüp atılmasını bu ülkenin hükümeti yapardı. Çünkü PKK Irak topraklarını sarmış bir kanser. PKK, Bağdat'ın zayıflığından istifade ederek ülkede üsler kurdu, bazı köy ve kasabaları ele geçirdi."

Irak'tan Türkiye'nin Pençe-Kartal operasyonuna nota
DÜNYA
Irak'tan Türkiye'nin Pençe-Kartal operasyonuna nota

"Türkiye'nin operasyonlarının nedeni PKK'nın Irak'taki illegal yapılanması"

Iraklı hukukçu Harb, açıklamasının devamında şunları söyledi:

  • "Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonları Irak'ın çıkarınadır. Bu operasyonlarla PKK'nın ülkedeki varlığının sonlandırılması Bağdat'a büyük fayda sağlar. Irak, kendi topraklarını korumalı. PKK olmazsa operasyonlar da olmaz. Türkiye'nin PKK hedeflerine operasyon düzenlemesinin nedeni örgütün Irak'taki illegal yapılanmasıdır. Yoksa Türkiye durup dururken asla Irak topraklarını hedef almaz. Türkiye, ülkenin kuzeyinde bulunan Kürtlere karşı da hasmane tutum içerisinde değildir."

Terör örgütü PKK, tarihinde ilk kez Kuzey Irak'taki hakimiyetini kaybetti
GÜNDEM
Terör örgütü PKK, tarihinde ilk kez Kuzey Irak'taki hakimiyetini kaybetti

Haftanin-Sinat hattında 3 yeni askeri üs kurulabilir
DÜNYA
Haftanin-Sinat hattında 3 yeni askeri üs kurulabilir
Abone Ol Google News
Sağlığınızdan olabilirsiniz

Sağlığınızdan olabilirsiniz

​Böbrek taşını erittiği ileri sürülen sudan içenlere ciddi uyarı.
Virüsü yenenlerde tespit edildi

Virüsü yenenlerde tespit edildi

​Koronavirüs hastalarında ortaya çıkmaya başladı.
ABDde kriz büyüyor

ABD'de kriz büyüyor

​Büyük Buhran'dan sonraki en büyük ekonomik darboğaz...

Unutulacak bir <br>gol değildi

Unutulacak bir
gol değildi

​Dünya Kupası'nda Türkiye'yi sevince boğan o an.

​Jandarma son 4 yılın en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptı.

Düşen faizler sonrası araç alacaklar dikkat.
Yorumculuğu bırakırım

Yorumculuğu bırakırım

​Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Alper Ulusoy iddiası.

Haftanin'den sonra Sinat da PKK'dan temizlenecek.

​Düne kadar 'almayız' diyenler şimdi sıraya girdi.

Bursa'daki sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi.

​81 ilde bugün resmen zorunlu olarak başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.