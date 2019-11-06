Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda göstericiler sokaklarda uyumaya başladı

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İstanbul'da ıspanak tehlikesi giderek büyüyor: Ispanaklara karışan yabancı ot tespit edildi

Esenyurt'ta onlarca kişinin ıspanaktan zehirlenmesinin ardından ilerleyen saatlerde İstanbul'un çeşitli ilçelerinden yine aynı şikayetten bir çok kişi hastanelere başvurdu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır" açıklamasında bulundu.