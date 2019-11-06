Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda göstericiler sokaklarda uyumaya başladı

Irak'ta bir aydan fazla süredir devam eden protestolarda göstericiler sokaklarda uyumaya başladı. Bağdat sokaklarında çekilen fotoğraflarda göstericilerin sokaklarda battaniyeleriyle yattığı görülüyor.
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.
Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere, 25 Ekim'de tekrar başlamıştı.
Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin de yaralandığını duyurmuştu