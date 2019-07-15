Irak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu bildirdi.

Harekatlar kapsamında 8 terörist daha etkisiz de hale getirildi.