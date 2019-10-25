Dünya Irakta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor Ölü sayısı 30a yükseldi
ORTADOĞU

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor: Ölü sayısı 30'a yükseldi

Irak'ta, ülkenin güneyindeki protestocular, Asayib Ehlilhak Hareketi'nin yanı sıra Bedir Örgütü, Irak Hizbullah Örgütü, Dava Partisi ve diğer Şii parti binalarına da girerek, buraları ateşe verdi. Protestolar devam ederken, Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik mensupları ve siyasi parti binalarını koruyan güçler ile göstericiler arasında yaşanan olaylarda, Bağdat'ta 8, Meysan'da 6, Zikar'da 6, Basra'da 3 ve Musenna'da 1 kişi toplamda ise 30 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 30'a yükseldi.
Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 30'a yükseldi.

Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik mensupları ve siyasi parti binalarını koruyan güçler ile göstericiler arasında yaşanan olaylarda, Bağdat'ta 8, Meysan'da 6, Zikar'da 6, Basra'da 3 ve Musenna'da 1 kişi toplamda ise 30 kişi yaşamını yitirdi.

  • Olaylarda çoğu açılan ateş ve atılan gaz kapsülleri nedeniyle olmak üzere aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 2 bin 47 kişi de yaralandı.

Ülkenin güneyindeki protestocular, Asayib Ehlilhak Hareketi'nin yanı sıra Bedir Örgütü, Irak Hizbullah Örgütü, Dava Partisi ve diğer Şii parti binalarına da girerek, buraları ateşe verdi.

Bazı vilayetlerde sokağa çıkma yasağı

Divaniye, Meysan, Zikar, Basra ve Babil illerinde ateşe verilen ve zarar gören hükümet ve parti binalarının sayısı 27 olurken, söz konusu vilayetlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

  • Sağlık Bakanlığının "yaralı ve şehit sayısını paylaşmayarak, kamuoyuna yanlış bilgi verdiği, şeffaf bilgi paylaşımı ilkesine ve bilgi edinme hakkına aykırı davrandığı" savunulan açıklamada, konuyla ilgili olarak bakanlığa karşı dava açılacağı ifade edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Nasıriye vilayetinde protestocular, Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi binasına girmeye çalıştı, binadan da göstericilere ateş açıldı.

Ülkenin güneyindeki protestocuların, Asayib Ehlilhak Hareketi'nin yanı sıra Bedir Örgütü, Irak Hizbullah Örgütü, Dava Partisi ve diğer Şii parti binalarına da girerek, söz konusu binaları ateşe verdiği ifade edilmişti.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de patlak veren ve yaklaşık bir hafta boyunca devam eden gösteriler bugün yeniden başladı.

İşgalci İsrail 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde 50 Filistinliyi yaraladı
DÜNYA
İşgalci İsrail 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde 50 Filistinliyi yaraladı

Esed rejimi can almaya devam diyor: 2 sivil hayatını kaybetti
DÜNYA
Esed rejimi can almaya devam diyor: 2 sivil hayatını kaybetti
TRTden stratejik hamle

TRT'den stratejik hamle

TRT Deutsch, Almanca yayın hayatına başlıyor.
Mehmetçiğe Pınarlı teşekkür

Mehmetçiğe 'Pınar'lı teşekkür

Hastaneye yetiştirilen anne, bebeğine 'Pınar' adını verdi.
PYD partidir

'PYD partidir'

​'PYD terör örgütü değildir' diyen Aksünger'den yeni açıklama.
Meksika imamı tutulandı

Meksika imamı tutulandı

​FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca cezaevine gönderildi.
Türkiye istikrar sağladı

Türkiye istikrar sağladı

Macaristan Başbakanından 'güvenli bölge' açıklaması.
Araya girmeyeceğiz

Araya girmeyeceğiz

​Rusya YPG'yi uyardı: Türk ordusuyla karşı karşıya kalırsınız.
Anne ben ölüyorum

Anne ben ölüyorum

​İngiltere'deki kamyonun içinde hayatını kaybeden Vietnamlı kadının son mesajı bu oldu.
TikTok ulusal güvenlik tehdidi

TikTok ulusal güvenlik tehdidi

​ABD'li senatörler Çin merkezli uygulamanın incelenmesini istiyor.
Son tarih 1 Kasım

Son tarih 1 Kasım

İstanbul'da çakar telaşı: 1 ayda 1100 aracın sireni söküldü.
Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

Kuffara karşı<br>şiddetli olacağız

Kuffara karşı
şiddetli olacağız

Cumhurbaşkanı namazdan sonra cemaate seslendi.
Soruşturma açıldı

Soruşturma açıldı

TFF, 'dayakçı antrenör' için harekete geçti.
'Mavi tik' işbirliğini <br>ortaya çıkardı

'Mavi tik' işbirliğini
ortaya çıkardı

Trump'tan sonra Twitter... Bir teröriste jet hızında rozet taktılar!
Ortaya çıktı:<br>Tek tedavisi var

Ortaya çıktı:
Tek tedavisi var

Dünya yıldızı 20 gündür idmanlara çıkmıyordu.
TBMM'de alkol servisi gerginliği

TBMM'de alkol servisi gerginliği

​Menüde olmamasına rağmen alkol isteyen CHP'li vekiller tehditler yağdırdı.
Listeye iki çizik daha

Listeye iki çizik daha

​Van'da öldürülen teröristlerden birisi turuncu diğeri gri listede.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.